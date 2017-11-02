Дело Алимкина, Павловца и Шиптенко: Правозащитники — за открытый суд

Минск, , 16:10 — REGNUM РПОО «Белорусский Хельсинкский Комитет», Правозащитный центр «Весна» и ОО «Белорусская ассоциация журналистов» выступили с совместным заявлением в связи с передачей в суд дела трех белорусских авторов ряда российских информационных ресурсов Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко, которые были задержаны и заключены под стражу в декабре 2016 года. Об этом сообщает Spring96.org.

«Обеспечить открытое судебное разбирательство данного уголовного дела в соответствии с принципами справедливого судебного разбирательства, а также международных стандартов в области защиты свободы слова и выражения мнений», — говорится в заявлении правозащитников, которые обратились к властям Белоруссии.

Напомним, в декабре 2016 г. в Белоруссии на основании сфальсифицированных обвинений были задержаны и заключены под стражу журналисты Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергей Шиптенко, сотрудничавшие с рядом российских СМИ. По надуманным обвинениям в разжигании межнациональной розни им грозит до 12 лет заключения.

15 марта в Москве по запросу белорусской стороны был задержан шеф-редактор Аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик. 16 марта Дорогомиловский районный суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства прокурора об избрании Юрию Баранчику меры пресечения в виде заключения под стражу на основании отсутствия у белорусской стороны доказательств совершения вменяемого ему преступления.

ИА REGNUM не раз обращало внимание на то, что дело против сотрудников СМИ сфальсифицировано, бездоказательно, а власти ведут политическое преследование авторов и сотрудников издания. Подобными действиями Белоруссия только поддерживает рост агрессивного национализма и русофобии в стране, как это случилось на Украине в 2014 году.

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