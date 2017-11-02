Россия может передать Сербии самолёты Ан-26 вдобавок к истребителям МиГ-29

Белград, , 16:06 — REGNUM Россия, после безвозмездной передачи Сербии шести истребителей МиГ-29, может также предоставить республике два транспортных самолёта Ан-26. Об этом сообщает «Sputnik Србиjа», не указывая источника информации.

По сведениям агентства, передача двух самолётов может состояться в течение ближайших десяти месяцев.

Во сколько предоставление помощи Сербии может обойтись российской стороне пока неизвестно, однако, по оценкам экспертов, один отремонтированный Ан-26 может стоить от пяти до восьми миллионов долларов.

Как передавало ИА REGNUM, в октябре российская сторона передала Сербии шесть истребителей МиГ-29 в рамках военно-технической помощи.

Новая военная авиатехника поступила в ВВС Сербии впервые с 1987 года — практически все югославские МиГ-29, которые находились в составе 127-й истребительной эскадрильи, базировавшейся в Батайнице, были уничтожены во время агрессии НАТО против Югославии.

Помимо самолётов, договорённости между Москвой и Белградом, достигнутые в конце 2016 года, предусматривают также передачу Сербии 30 танков Т-72 и такого же количества бронемашин БРДМ-2. В общей сложности речь шла о поставках техники на общую суму 600 млн долларов.

Помимо этого, появлялась информация, что Белград проявляет интерес к закупке российских комплексов С-300 — оборонительной системы земля-воздух, которая способна поражать баллистические ракеты малой и средней дальности, крылатые ракеты, а также боевую авиацию.

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