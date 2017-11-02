Четверг, 2 Ноября 2017 года
16:40:59 МСК

Россия может передать Сербии самолёты Ан-26 вдобавок к истребителям МиГ-29

Политика

По сведениям источников, передача двух транспортных самолётов может состояться в течение десяти месяцев

Белград, 2 ноября 2017, 16:06 — REGNUM  Россия, после безвозмездной передачи Сербии шести истребителей МиГ-29, может также предоставить республике два транспортных самолёта Ан-26. Об этом сообщает «Sputnik Србиjа», не указывая источника информации.

По сведениям агентства, передача двух самолётов может состояться в течение ближайших десяти месяцев.

Во сколько предоставление помощи Сербии может обойтись российской стороне пока неизвестно, однако, по оценкам экспертов, один отремонтированный Ан-26 может стоить от пяти до восьми миллионов долларов.

Как передавало ИА REGNUM, в октябре российская сторона передала Сербии шесть истребителей МиГ-29 в рамках военно-технической помощи.

Новая военная авиатехника поступила в ВВС Сербии впервые с 1987 года — практически все югославские МиГ-29, которые находились в составе 127-й истребительной эскадрильи, базировавшейся в Батайнице, были уничтожены во время агрессии НАТО против Югославии.

Помимо самолётов, договорённости между Москвой и Белградом, достигнутые в конце 2016 года, предусматривают также передачу Сербии 30 танков Т-72 и такого же количества бронемашин БРДМ-2. В общей сложности речь шла о поставках техники на общую суму 600 млн долларов.

Помимо этого, появлялась информация, что Белград проявляет интерес к закупке российских комплексов С-300 — оборонительной системы земля-воздух, которая способна поражать баллистические ракеты малой и средней дальности, крылатые ракеты, а также боевую авиацию.

Читайте также: Сербия получила от России первые за 30 лет истребители МиГ-29

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-промышленный комплекс
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить