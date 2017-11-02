Узбекистан будет сотрудничать с США в аграрной сфере

Ташкент, , 16:08 — REGNUM Сотрудничество в аграрной сфере будут развивать Узбекистан и США, сообщает 2 ноября пресс-служба правительства Узбекистана.

Согласно сообщению, о взаимном сотрудничестве стороны договорились во время визита в США делегации министерства сельского и водного хозяйства Узбекистана с 23 октября по 1 ноября 2017 года.

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Были подписаны меморандумы о взаимопонимании Университета штата Мичиган с ашкентским государственным аграрным университетом, Ташкентским институтом ирригации и механизации сельского хозяйства, Андижанским и Самаркандским сельскохозяйственными институтами.

Узбекистан и США будут проводить совместные исследовательские работы между вузами, обмениваться опытом между профессорско-преподавательскими составами, а также узбекистанские специалисты будут повышать квалификацию в США.

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Напомним, в основном, Узбекистан и США сотрудничали в сфере борьбы с международным терроризмом, нелегальным оборотом наркотиков и другими видами преступной деятельности.

В начале 2017 года министерства иностранных дел двух стран обсудили новые сферы для сотрудничества.

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