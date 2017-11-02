Крым: Экстремисты Умеров и Чийгоз нарываются на новый срок

Симферополь, , 16:00 — REGNUM Всеми своими антироссийскими и антикрымскими высказываниями недавно помилованные крымскотатарские экстремисты Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз нарываются на новый срок. Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявил крымский постпред при президенте РФ, вице-премьер РК Георгий Мурадов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Они могут заработать себе на новое уголовное наказание, требуя действий, которые ведут к подрыву суверенитета и территориальной целостности России. В российском Уголовном кодексе есть соответствующая статья. Пусть зарабатывают, мы от них ничего другого и не ожидали», — отметил Мурадов.

Он также обратил внимание, что помилование не снимает с Чийгоза и Умерова ответственность за их обширную преступную деятельность.

«При этом мы их помилованием выбили важную карту из рук сидящих в Киеве националистов, которые всё время шумели и требовали их освобождения, как это было с Савченко. Всё меньше в колоде украинских националистов остаётся карт, в основном одни «шестёрки», — подчеркнул вице-премьер.

Напомним, пару месяцев назад Ахтем Чийгоз получил срок на восемь лет колонии за организацию беспорядков у здания крымского парламента, в результате которых 26 февраля 2014 года два человека погибли и десятки получили ранения. Ильми Умеров был приговорён к двум годам лишения свободы за призывы к нарушению территориальной целостности России.

Позже двух преступников помиловал президент РФ по просьбе муфтия Крыма Эмирали Аблаева. Пропагандистская машина сопредельного государства воспользовалась моментом и попыталась подать эту историю под соусом очередной победы над Россией.

Однако, по мнению ряда экспертов, победа оказалась пирровой, поскольку одиозные крымскотатарские радикалы стали всего лишь разменной монетой в большой геополитической игре, где Украина вообще не сыграла никакой роли.

В частности, по информации Deutsche Welle, бывший канцлер Германии и глава совета директоров компании «Роснефть» Герхард Шрёдер выступил посредником в переговорах с турецкими властями, которые завершились освобождением немецкого правозащитника Петера Штойдтнера и его коллег. Предположительно, именно тайная встреча Шрёдера и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в сентябре обеспечила прорыв на этих переговорах.

«Петер Штойдтнер и освобождённый вместе с ним правозащитник Али Гарави вечером, 26 октября, прибыли в берлинский аэропорт «Тегель». По просьбе правозащитников о времени их прилёта не было объявлено СМИ, — отмечала EurAsia Daily. — 25 октября турецкий суд принял решение об освобождении Штойдтнера, Гарави и шести их коллег».

По словам политического аналитика Ивана Данилова, немецкое желание «отойти подальше» от американо-российского конфликта можно понять — если американцы могут надеяться в очередной раз отсидеться за океаном, пока в Европе будет бушевать конфликт, созданный самими американцами, то у Германии такого варианта просто не просматривается.

«Соседство с Россией — это географическая данность, от которой никуда не деться, а значит, с Россией придётся договариваться, несмотря на все разногласия. В таком отношении категорически нельзя искать мораль, дружбу, симпатию к России или другие высокие материи. Впрочем, поиск морали в любом аспекте геополитики — это изначально бесперспективное занятие. Голый немецкий прагматизм буквально толкает Берлин к Москве, особенно если учитывать то, что геополитические авантюры Вашингтона, в которых в той или иной мере участвовала немецкая сторона, всегда оборачивались для неё серьёзными экономическими потерями», — отмечал ранее эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, после очередной серии провокационных заявлений в адрес Крыма и России из Украины первые лица руководства РК не стали церемониться и дали ясно понять, что Ильми Умерову и Ахтему Чийгозу на полуострове больше делать нечего.

«Я даже слушать не хочу эти сказки, которые они сейчас рассказывают, о том, как им тут пришлось героически сопротивляться. Эти товарищи, позиционирующие себя сегодня героями Украины, в своё время одними из первых бежали получать российские паспорта, чтобы потом пользоваться социальной поддержкой российского государства, — заявил журналистам глава Крыма Сергей Аксёнов. — Чийгоз просил, чтобы его жену назначили директором Ханского дворца. Когда я приехал в Бахчисарай в первые месяцы после референдума, он говорил: «Путин — мой президент!» Я не помню, чтобы кто-то из них тогда был ярым защитником прав своего народа. В основном они занимались бизнесом. Наверное, теперь денег больше предложили на Украине», — заявил журналистам 2 ноября Сергей Аксёнов.

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