Минобороны о химатаке в Сирии: Бомбу сделали из водопроводной трубы

Москва, , 15:55 — REGNUM Самолет Су-22 ВВС Сирии технически не мог осуществить химическую атаку в сирийском Хан-Шейхуне, как говорится в докладе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом 2 ноября на совместном брифинге МИД, Минобороны и Минпромторга РФ сообщил представитель оборонного ведомства.

Военный обратил внимание на ряд положений в докладе, которые опровергают версию о том, что сирийская авиация применила химическое оружие в виде авиационной бомбы. Так, повреждение асфальта в месте взрыва говорит о том, что бомба разорвалась на земле.

По словам военного специалиста, у воронки в Хан-Шейхуне — прямоугольные края, тогда как от бомбы, сброшенной с самолета, осталась бы воронка в форме эллипса или круга. Кроме того, взрывом асфальт вдавило внутрь.

Боеприпас, снимок которого присутствует в отчете ОЗХО, был самодельным, изготовленным из отрезка водопроводной трубы. Для производства авиабомб применяется высоколегированная сталь, которая при взрыве разлетается на мелкие фрагменты, пояснил эксперт.

Однако на фото в качестве остатков бомбы представлен «непонятный лист металла» с характерными повреждениями, которые говорят о высокой пластичности материала. Также на фотографии отсутствует входной канал, который образуется при вхождении авиабомбы в грунт, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября Совместным механизмом ООН и ОЗХО по расследованию возможных химатак в Сирии (СМР) был представлен доклад, в соответствии с которым ответственность за применение зарина в Хан-Шейхуне в апреле 2017 года возложена на правительство Сирии. При этом внятных доказательств наличия химической атаки до сих пор нет, отсутствуют и подтверждения причастности к инциденту официального Дамаска.

Напомним, по информации Минобороны РФ 4 апреля сирийская авиация уничтожила в Хан-Шейхуне цеха боевиков, где был налажен выпуск отравляющих веществ. США, обвинив в инциденте сирийские власти, в ночь на 7 апреля ударили ракетами по сирийскому военному аэродрому «Шайрат» в провинции Хомс.

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