Глава российского правительства в поисках преемника

Санкт-Петербург, , 12:00 — REGNUM 30 октября от имени Ленина разослано радио «всем, всем, всем» о происходящих в Петрограде событиях:

«…Правительство Керенского низвергнуто и арестовано. Керенский бежал. Все учреждения в руках советского правительства. 29 октября началось восстание юнкеров, освобожденных на честное слово 25 октября. Восстание в тот же день подавлено. Керенский и Савинков с юнкерами и частью казаков пробрались обманным путем до Царского Села. Советское правительство мобилизовало силы для подавления нового корниловского похода на Петроград. Вызван флот к столице с броненосцем «Республика» во главе. Советское правительство принимает все меры, чтобы предупредить кровопролитие… Если отряды Керенского все же начнут стрелять, советское правительство не остановится перед беспощадными мерами подавления керенско-корниловского восстания».

Дважды состоялись заседания ВРК. Решено включить представителя от Петроградского совета крестьянских депутатов в состав ВРК. Конфисковать нефтяные склады Нобеля. Принять ряд мер к усилению военным снаряжением частей, сражающихся против Керенского.

Под председательством Троцкого состоялось заседание Петроградского совета, на котором присутствовало около 400 человек. Открывая заседание, Троцкий сообщил о результатах гарнизонного совещания 29 октября. В Петрограде стоят сейчас «Олег», «Аврора» и «Республика». Попытки привлечь на сторону ВРК офицерский состав успехом не увенчались. Офицеры находятся под двойным влиянием: и солдат, и своей среды, — поэтому колеблются.

Опубликованы декреты: 1. О переходе всех орудий сельскохозяйственного назначения в монопольное распоряжение государства. 2. О реформе средней школы. 3. О предоставлении прав городским самоуправлениям секвестировать все пустующие помещения, пригодные для жилья. 4. Об учреждении жилищных судов. 5. О порядке утверждения и опубликования законов. Один из пунктов декрета предусматривает право ВЦИКа на отмену и изменение всякого декрета, изданного Совнаркомом.

Делегация Финляндского рабочего Ревсовета посетила СНК и передала ему резолюцию Совета о поддержке им советской власти.

Утром состоялось второе совещание представителей социалистических партий и организаций при Викжеле. Заслушивается отчет комиссии, вырабатывавшей компромиссную позицию: 1) однородность состава правительства—возражений не встретила; 2) вопрос о включении большевиков в состав правительства — не разрешен в виду разногласий; 3) по вопросу об объявлении перемирия между борющимися сторонами голоса в комиссии распределились так: Каменев, Сокольников, Рязанов — воздержались, остальные члены комиссии — голосовали за объявление перемирия. Таким образом, работа комиссии не дала никакого результата.

Заслушав доклад комиссии, а также делегации, избранной совещанием для поездки к Керенскому, совещание объявило перерыв до вечера. Левые считают, что правая часть совещания явно затягивает переговоры, надеясь дать этим возможность Керенскому собраться с силами и рассчитывая на разложение в среде петроградского пролетариата.

Вечером совещание снова собралось. Перед обсуждением вопроса по существу Мартов, Дан и Филипповский в резкой форме поднимают вопрос о терроре, якобы объявленном ВРК в связи с юнкерским восстанием. В результате прений, совещание поручает Лозовскому и Мартову выработать резолюцию «о недопустимости вообще применения политического террора, в том числе исключительных судов».

По вопросу о перемирии совещание приняло предложение Викжеля — «установить немедленное перемирие и обратиться к враждующим сторонам о прекращении кровопролития и вооруженных столкновений».

Третьим обсуждается вопрос о конструкции и составе правительства. Дан, от имени меньшевиков, возражает снова против вхождения большевиков в правительство. Однако мотивы его возражений изменены. На совещании 29 октября он высказывался против по причинам принципиальным, теперь же — потому, что на коалицию с большевиками не согласны народные социалисты и Совет крестьянских депутатов. Без этих же группировок меньшевики не желают вступать в правительство, несмотря на желание к соглашению.

Ракитников от ЦК ПСР, заявляя, что «официальное участие большевиков в правительстве сделало бы всякую комбинацию неприемлемой», предлагает: назначить трехдневное перемирие, прекратив военные действия по всей стране; правительство должно быть однородно-социалистическим, персонально избранным комиссией данного совещания. «В этой форме может быть дано удовлетворение большевикам» — заканчивает Ракитников.

Каменев категорически возражает против попытки разрешить вопрос путем персональных комбинаций, а не партийным представительством. Он формулирует свои замечания так:

«1) Для нас изменение состава правительства возможно; 2) путь для этого — через полномочный орган революционной демократии; 3) изменение состава правительства возможно на платформе решений II Съезда советов».

После прений избирается комиссия, которой поручается окончательно сконструировать новое правительство. Платформой для работы комиссии предлагается следующее. Должен быть создан орган, который формирует правительство, перед ним ответственное. Ядром этого органа должны быть ЦИК 1-го и 2-го — созыва, представительства от крупных профорганизаций и Петроградской думы. Состав правительства — от н. с. до большевиков. Большевики предложили ядром проектируемого органа считать ВЦИК 2-го созыва, что и было принято; принято также без возражений представительство ЦИК Советов первого созыва и профсоюзов. Против голосов большевиков принимается представительство Московской и Петроградской дум.

Постановлено послать делегацию в Ставку для выяснения общеполитического положения и указания на ту опасность, которую представляет авантюра генерала Каледина. Делегация должна быть составлена не из представителей партий, «но из людей, пользующихся всеобщим признанием и авторитетом».

Результаты совещания при Викжеле по докладу Каменева на заседании Петроградского совета описываются следующим образом. Сначала меньшевики и правые с.-р. отказались вести переговоры, мотивируя тем, что старая власть существует и что все, происшедшее в Петрограде, есть мятеж, который надо подавить вооруженной силой. В ответ на это представитель Викжеля заявил, что в таком случае Викжель — против позиции меньшевиков и правых с.-р.

Затем они выставили следующие требования: 1) ВРК должен передать все полки в ведение гордумы, 2) рабочие должны разоружиться и не сопротивляться войскам Керенского, 3) роспуск ВРК, 4) освобождение арестованных. В этом случае с.-р. и меньшевики поведут переговоры с Керенским о том, чтобы с его стороны не было насилий над рабочими и чтоб его войска не вошли в рабочие районы Петрограда. Представители большевиков категорически отвергли все эти предложения; Викжель также. Далее обсуждалось предложение о создании правительства, ответственного перед ВЦИК.

Ранним утром началось сражение под Пулковом. В 3 часа дня развернулась артиллерийская стрельба по войскам Керенского. Парламентерам казаков было заявлено, что стрельба прекратится после того, как Керенский сложит оружие. Отступление войск Керенского носило беспорядочный характер. В 12 часов ночи Царское Село, включая и радиотелеграфную станцию, было занято целиком войсками советов. Казаки отступили в Колпино и Гатчину. По свидетельству Керенского, поражение под Пулковом

«Вызвало полное разложение в рядах правительственного отряда. Это было началом конца. Казаки все меньше доверяли нашим словам и бумагам, все более проявляли ожесточения к офицерству, все внимательнее слушали агитаторов».

Вечером к Керенскому в Гатчину прибыла делегация Викжеля с предложением вступить в переговоры с ВРК. Миссия делегации была безуспешна.

Керенский передал в Петербург письмо на имя Авксентьева, в котором передавал ему права и обязанности министра-председателя и предлагал немедленно пополнить состав Временного правительства. Этот шаг Керенский объясняет «желанием сохранить формально преемственность верховной власти, полученной Временным правительством из рук последнего законного представителя павшей династии». Савинков был назначен Керенским начальником обороны Гатчины.

Опубликован перехваченный разговор (телеграфная лента) между товарищем председателя фронтового казачьего съезда подъесаулом Ивановым (Киев) и Петроградом (фамилия неизвестна; из разговора видно, что было предложено вырвать фамилию из ленты). Иванов, поздравляя с началом победы, от имени съезда требует принять решительные меры к подавлению большевиков в Петрограде и «успокоить Временное правительство». Иванов сообщает, что войсковое правительство взяло власть в свои руки; Каледин «орудует вовсю»; Керенскому предложено немедленно прибыть в Новочеркасск для организации государственной власти, «там ему будет оказана поддержка». Казачий съезд выделил исполнительный комитет для беспощадного подавления большевистских выступлений в Киеве и по соседству. «Если случится, что Украина объявит себя самостоятельной, то пути украинца и казака разойдутся», говорит Иванов. Петроград:

«Потребуйте от Каледина, чтоб он подчинил себе все войска Терека, Кубани и Волжскую флотилию. Керенский выбыл в неизвестном направлении. Пусть казачество не связывает свою судьбу с этим проходимцем. В тылу он потерял всякое влияние. Взять его к себе, конечно, надо, как наживу для известного сорта рыбы. Правительство должно было организовано в Новочеркасске в контакте с московскими общественными деятелями».

Генерал Алексеев выехал из Петрограда в Новочеркасск.

27 —30 октября происходили оживленные переговоры по проводу между Ставкой и командованиями фронтов. Ставка принимает энергичные меры к отправке войск на помощь Керенскому. Однако на этом пути она встречает затруднения: части или отказываются идти, или объявляют «нейтралитет»; кроме того, в ряде мест железнодорожники отказываются пропускать войска на Петроград; наконец, ряд отрядов невозможно оставить без «надежных войск».

Каледин под предлогом недостаточной ориентировки в событиях отказал Духонину в посылке казаков на помощь Керенскому. Одновременно он снова от имени войскового правительства приглашает членов Временного правительства приехать на Дон.

Генерал Духонин (главковерх), генерал Вырубов (его помощник по политчасти), Ковалевский (комиссар Временного правительства при Ставке), Перекрестов (председатель Общеармейского комитета при Ставке) отправили «всем, всем…» телеграмму с требованием возвращения власти Временному Правительству. Общеармейский комитет при Ставке в своем обращении к Викжелю пишет: «…Мы без колебаний выступили против попытки большевиков силой навязать стране власть… В тот момент, когда б-ки подчинятся решению полномочного органа демократии, Комитета спасения родины и революции, мы отзовем войска».

Петроградская городская дума в воззвании «К населению Петрограда» сообщает, что «для выполнения своих обязанностей она нуждается в полной самостоятельности… и не допустит какого бы то ни было умаления своих прав…»

Согласительная комиссия в Москве заседала в помещении Викжеля всю ночь. В 5 ч. 45 мин. утра был подписан протокол о границах нейтральной зоны, в пределах которой не должны появляться вооруженные группы или отдельные лица обеих соглашении сторон. На линиях нейтральной зоны должны находиться представители Викжеля и обращаться к обеим сторонам с просьбой о прекращении беспорядков. Дальнейшие переговоры в течение всего дня ни к чему не привели; в разных местах (Брянский вокзал, Тверской бульвар, Никитские ворота, на Москва-реке) перемирие нарушалось войсками КОБ. Фактически уже с утра во многих районах сражение возобновилось. Вечером МВРК издал приказ о прекращении перемирия в полночь с 30 на 31 октября.

После выяснения безрезультатности переговоров с.-д.-объединенцы ушли из МВРК.

На условиях сдачи оружия МВРК и гарантии личной безопасности юнкера Алексеевского военного училища отказались от участия в боях между МВРК и Комитетом общественной безопасности.

МВРК поручил Шлихтеру (б-к) организовать разгрузку ж.-д. станций от продовольственных грузов и предоставил ему право реквизиции всех перевозочных средств; транспорт продгрузов приравнен к транспорту Красного Креста. При МВРК предположено создать Продовольственный совет. Центральный продовольственный комитет захвачен юнкерами.

МВРК приказал Центральному союзу городских служащих и рабочих немедленно пустить в ход электрическую станцию для освещения города.

ВРК Владимира отправил в Москву на помощь советским войскам отряд красногвардейцев в 200 человек, ВРК и гарнизон Тулы — автомобили с пулеметами.

Железнодорожники Иваново-Вознесенска осудили призыв Викжеля к забастовке и обещают полную поддержку советам.

На первом заседании переизбранного Тульского Совета большинством 147 против 109 при 8 воздержавшихся отклонило резолюцию б-ков и приняло резолюцию м-ков и с.-р., требующую создать единый революционный фронт и найти пути соглашения. Против резолюции большевиков голосовали также пять большевиков, заявивших в заседании Совета о своем несогласии с тактикой партии по данному вопросу.

В Калуге «Органом губернской власти по спасению революции» (создан меньшевистско-эсеровской думой) были арестованы руководители организации большевиков.

В результате боя между 5-м пулеметным полком и 8-й бригадой власть в Воронеже фактически находится в руках временного ВРК (большевики и левые эсеры). Власть в Нижнем Новгороде — также у ВРК и Советов.

В Екатеринбурге — раскол эсеров на левое и правое крыло. Левые с большевистским Исполкомом Совета создали «Комитет народной власти». Исполком пошел на это вследствие полнейшей оторванности Екатеринбурга от внешнего мира, забастовки почты и телеграфа, слухов о падении Питера и идущих на Урал войск Керенского. Вечером пленум Совета подтвердил это соглашение. Однако фактически власть сохранилась в руках большевистского Совета.

Забастовавших из солидарности с телеграфистами телефонисток Совет заменил членами Союза социалистической молодежи.

В Киеве объединенное заседание Совета с ф.-з. комитетами взяло всю власть в свои руки.

В Смоленске на беспартийное гарнизонное собрание явились представители казачьих войск, предъявившие фракции большевиков ультиматум: в течение 15 минут выдать оружие, пулеметы и сдать здание Совета. После единогласного отказа выполнить ультиматум казаки открыли по зданию ружейный и пулеметный огонь, продолжавшийся 2 ½ часа. В результате перестрелки казаки и их руководителя пошли на уступки.

В Гомеле Совет и уездный Исполком Совета крестьянских депутатов отстранили комиссаров Временного Правительства, взяли в свои руки власть, объявили перевыборы советов и организовали ВРК в составе 4 б-ков, 2 лев. с.-р., 3 от других фракций.

Вследствие усиления своих частей генерал Коровиченко в Туркестане не приводит в исполнение условий договора, заключенного с ж.-д. мастерскими. Бои возобновились, и, при помощи прибывших из Закаспия 600 демобилизованных солдат (распропагандированных в пути и вооруженных в Ташкенте), революционные войска продвинулись к центру города и захватили почту. Вечером возобновились мирные переговоры.