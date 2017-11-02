Глава Узбекистана и представитель ООН обсудили борьбу с наркотрафиком

Ташкент, , 16:03 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел рабочую встречу с заместителем генсека ООН и исполнительным директором Управления ООН по наркотикам и преступности Юрием Федотовым, в ходе которой стороны обсудили меры, направленные на противодействие поставкам наркотиков, преступности и терроризму, передает 2 октября правительственный портал Узбекистана.

«На встрече были рассмотрены вопросы дальнейшего усиления взаимодействия и принятия скоординированных мер по борьбе с наркотрафиком, преступностью и терроризмом на основе разработки и принятия совместного Плана практических действий — «Дорожной карты» двустороннего сотрудничества», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудничество Узбекистана и ООН организовано в рамках реализации «дорожных карт», принятых ранее. Национальные и региональные проекты реализуются при техническом содействии управления, которым руководит Федотов.

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Представитель ООН выразил признательность главе Узбекистана за осуществляемую работу и подчеркнул, что она направлена на обеспечение мира, стабильности и устойчивое развитие в Центральной Азии. Федотов особо отметил актуальность инициатив Мирзиёева, озвученных на 72-й сессии Генассамблеи ООН в сентябре этого года в Нью-Йорке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 72-й Генеральной ассамблее ООН глава Узбекистана выступил впервые. В своей речи он затронул вопросы мирового терроризма и борьбы с ним, ислама и тенденций к искажению его гуманистической сути, природных катастроф на примере Аральского моря, а также подчеркнул, что Узбекистан стремится к многостороннему сотрудничеству, как с международными организациями, так и с государствами региона.

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