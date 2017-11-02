Бердымухамедов предложил Рахмону закупать электричество в Туркмении

Ашхабад, , 15:43 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов сегодня, 2 ноября, прибыл с двухдневным официальным визитом в столицу Таджикистана. Туркменский лидер провел переговоры со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном, сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе встречи Бердымухамедов и Рахмон обсудили текущее состояние и перспективы взаимодействия в торгово-экономической сфере, отметив внушительный потенциал партнерства, который стороны используют не полностью. В частности, президенты обратили внимание на снижение туркменско-таджикского торгового оборота в январе — августе 2017 года до $32 млн (1,86 млрд рублей).

Глава Туркмении предложил для решения этой проблемы начать совместную работу по расширению списка товаров и увеличению объемов взаимной торговли, а также организовать проведение обменных выставок продукции туркменского и таджикского производства в 2018 году.

Говоря о перспективах сотрудничества в энергетической сфере, Гурбангулы Бердымухамедов рассказал о том, что введение в эксплуатацию в Лебапском и Марыйском велаятах (областях — Прим. ИА REGNUM) новых электростанций позволяет уже сейчас в несколько раз увеличить поставки электроэнергии в афганском направлении. А если таджикская сторона проявит интерес, то в перспективе можно будет наладить ее транзит через Афганистан в Таджикистан в осенне-зимний период.

Также туркменский лидер заявил о необходимости поручить руководителям органов гражданской авиации Туркмении и Таджикистана ускорить переговоры по согласованию всех вопросов, связанных с открытием прямых авиарейсов между Ашхабадом и Душанбе.

При этом он отметил, что Туркмения выдвинула на рассмотрение 72-й сессии генассамблеи ООН проект резолюции «Укрепление связей между всеми видами транспорта для достижения целей в области устойчивого развития», и попросил таджикского коллегу поддержать эту инициативу.

По итогам переговоров Эмомали Рахмона и Гурбангулы Бердымухамедова были подписаны 13 документов, касающихся сотрудничества между Туркменией и Таджикистаном в различных сферах.