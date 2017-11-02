Четверг, 2 Ноября 2017 года
16:41:29 МСК

В ГД настаивают на посещении Трампом демилитаризованной зоны между Кореями

Политика

Визит Трампа в Сеул пройдет с 7 по 8 ноября

Москва, 2 ноября 2017, 15:27 — REGNUM  Фракция ЛДПР в Госдуме настаивает на том, чтобы во время своей поездки в Азию президент США Дональд Трамп посетил демилитаризованную зону между Северной и Южной Кореей.

Ожидается, что визит Трампа в Сеул пройдет с 7 по 8 ноября. В рамках турне по азиатским странам с 3 по 14 ноября президент США также посетит Японию, Китай, Вьетнам, Филиппины, Гавайи, саммиты АТЭС и АСЕАН.

По мнению парламентариев фракции, там Трамп может встретиться с руководителями этих государств и таким образом «перевести диалог по этой проблеме на более высокий уровень».

«Эта встреча способствовала бы разрядке международной напряженности», — говорится в заявлении, распространенном ЛДПР.

Предыдущее девятидневное турне американского президента, включавшее посещение стран Персидского залива, Израиля и саммита G7 в Италии, проходило в мае на фоне скандала вокруг предполагаемых российских связей его команды, в центре которого тогда оказался зять и советник главы Белого дома Джаред Кушнер.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в октябре демилитаризованную зону посетил глава Пентагона Джеймс Мэттис, а в апреле 2017 года аналогичный визит совершил вице-президент США Майкл Пенс.

Между тем президент США Дональд Трампне посетит демилитаризованную зону между КНДР и Южной Кореей в рамках своего визита в Восточную Азию, сообщило в конце октября Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ядерная программа Северной Кореи

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить