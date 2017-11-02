Политики Майдана обещали утопить Крым в крови в 2014 году

Киев, , 15:24 — REGNUM Протокол опроса бывшего начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Юрия Ильина опубликовал на своей странице в Facebook отстраненный адвокат экс-президента страны Виктора Януковича Максим Герасько. В документе говорится о том, какой видели судьбу Крыма в 2014 году политики Евромайдана.

Ильин, уволенный 28 февраля 2014 года, не раз предупреждал новые украинские власти, что политические настроения на Крымском полуострове игнорировать нельзя. Справку о ситуации и свои предложения он направил в том числе Александру Турчинову, Арсению Яценюку, Олегу Тягнибоку и Виталию Кличко.

Отклик лидеров оппозиционных фракций Ильин назвал «шокирующим». Так, Кличко пообещал поступить с Крымом «еще жестче, чем с Киевом», а лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок заявил, что жители полуострова «умоются кровью и всё поймут».

«Сломаем как веник. У нас в этом вопросе есть прочная поддержка», — приводит Ильин слова Тягнибока.

Экс-глава украинского генштаба отметил, что мирные сценарии лидеры Майдана не рассматривали, речь шла о применении силы. Однако на самом деле никаких действий для сохранения региона в составе Украины пришедшие к власти в Киеве не предприняли.

Например, находящиеся в состоянии боевой готовности корабли остались на своих местах в то время, когда в Крыму проходили массовые митинги за выход из состава Украины. В конце февраля 2014 года степень готовности военных в Крыму была понижена с полной до постоянной.

Как сообщало ИА REGNUM, полуостров Крым вошел в состав Российской Федерации в соответствии с волей его жителей. 16 марта 2014 года на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя состоялся референдум. За право для региона стать субъектом РФ высказались почти 97% жителей Крыма и почти 96% жителей Севастополя.

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