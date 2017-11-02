«Единое национальное движение» обжалует решение ЦИК Грузии в суде

Тбилиси, , 15:37 — REGNUM «Единое национальное движение» (ЕНД), в чьих рядах после процессов распада и реорганизации партии остались верные соратники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, обжалует в суде итоговые протоколы ЦИК Грузии, подписанные председателем комиссии 1 ноября.

Напомним, подписанием этих протоколов председатель ЦИК Тамар Жванияутвердила окончательные результаты выборов в органы местного самоуправления, которые проходили 21 октября.

ЕНД считает, что предвыборная ситуация в стране была несвободной и несправедливой, а сами выборы прошли со множеством нарушений, поэтому их итоги должны быть аннулированы.

«Вчера укомплектованная по партийному признаку Центральная избирательная комиссия в очень идилличной обстановке подвела итоги выборов в органы местного самоуправления. Мы не раз говорили, и сегодня с полной ответственностью заявляем, что эти протоколы не отражают воли избирателей, так как выборы не были свободными и справедливыми. Предвыборная среда не была конкурентной, а в день выборов происходило множество фундаментальных нарушений, которые оказали существенное влияние на конечные результаты выборов. В процессе выборов и после них мы неоднократно представляли обществу те факты, которые подтверждают эти нарушения», — заявил на пресс-конференции 2 февраля член ЕНД Заза Бибилашвили.

Среди нарушений он назвал активное использование правящей партией «Грузинская мечта» административных ресурсов, контроль над волей избирателей в день выборов на избирательных участках, факты запугивания, шантажа, подкупа избирателей и подчеркнул, что 21 октября были проведены не выборы, а спецоперация.

Заза Бибилашвили утверждает, что позицию его партии по отношению к объявленным ЦИК итогам выборов разделяют и остальные оппозиционные партии. Поэтому ЕНД и приняло решение обжаловать итоги выборов и протоколы ЦИК в суде и потребовать признания их недействительными.

«Мы продолжим сотрудничество со всеми оппозиционными партиями, целью которых является свободная и справедливая избирательная среда и которые осознают, что главной проблемой нашей страны сегодня является Иванишвили и навязанная им несправедливость», — заявил Бибилашвили.

Напомним также, что победу на выборах почти во всех избирательных округах как в пропорциональном, так и в мажоритарном порядке одержала правящая партия. Исключение составил Тианетский избирательный округ, где на выборах мэра победил кандидат от движения «За единую Грузию» Тамаз Мечиаури. Первоначально окружная избирательная комиссия присудила победу его оппоненту — кандидату от «Грузинской мечты» Лейле Китесашвили, но Мечиаури «отвоевал» свою победу через суд, выиграв процесс как в Мцхетском районном, так и в Тбилисском апелляционном суде.

В ряде округов ни один кандидат не смог преодолеть установленный для этих выборов 50-процентный барьер, и второй тур выборов состоится 12 ноября. В этот день население будет выбирать мэров города Кутаиси и еще пяти муниципалитетов.

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