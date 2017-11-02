Парламент Казахстана одобрил договор о Таможенном кодексе ЕАЭС

Астана, , 14:59 — REGNUM В парламенте Казахстане одобрили ратификацию закона о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает 2 ноября пресс-служба правительства республики.

По словам министра национальной политики Тимура Сулейманова, Таможенный кодекс основан на международных стандартах и передовой практики таможенного администрирования и создавался с учетом особенностей правоприменительной практики каждого из пяти государств-членов ЕАЭС.

Документ, отметил министр, предусматривает введение более удобного для бизнеса алгоритма взаимодействия с госорганами, автоматизацию таможенных операций, а также создание механизмов «единого окна» при экспортно-импортных операциях.

«Внедряется приоритет электронного декларирования. Это означает, что декларирование будет осуществляться в электронном виде. При этом нет необходимости, прикладывать какие-либо подтверждающие документы. Все необходимые сведения указываются в самой декларации», — добавил Сулейманов.

Министр подчеркнул, что в совокупности указанные нормы упростят процесс декларирования и позволят сократить коррупционные риски.

«Вступление в силу нового Таможенного кодекса ЕАЭС облегчит ведение внешнеэкономической деятельности, позволит максимально использовать транзитный и экспортный потенциал стран участниц», — резюмировал чиновник.

Отмечается, что законопроект был одобрен Мажилисом (нижняя палата) парламента и направлен в Сенат.

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