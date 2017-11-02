Манхэттенский террорист Саипов никогда не проживал в Киргизии

Бишкек, , 14:48 — REGNUM Появившаяся в некоторых СМИ информация о том, что подозреваемые в проведении теракта в Нью-Йорке выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов якобы является уроженцем города Ош, не соответствуют действительности. Об этом сообщило ИА «24.kg» со ссылкой на данные спецслужб и правоохранительных органов Киргизии.

В ведомствах отметили, что в Оше действительно проживает семья Саиповых, но никто из них не является родственником Сайфулло Саипова. Помимо этого проводится проверка информации о том, что террорист мог в 2004 — 2005 годах получить в городе Узген на юге Киргизии вкладыша о виде на жительство в Киргизской Республике.

«Мы проверили также сведения о том, что Саипов жил короткий промежуток времени в Араванском районе, а позже в Кара-Суйском. Но эти данные тоже не подтвердились. Паспорт он никогда у нас не получал и никогда не был прописан ни в одном из городов или районов южных областей. Все документы он получил уже, судя по всему, в Узбекистане», — сообщили в госкомитете нацбезопасности.

ИА REGNUM напоминает, что 31 октября 2017 года на Манхэттене в Нью-Йорке произошел теракт — водитель грузовика сбил велосипедистов и протаранил школьный автобус. В результате нападения 8 человек погибли и еще 15 получили травмы различной степени тяжести. Среди них двое детей. Полиция утверждает что за рулем грузовика был эмигрировавший несколько лет назад в США уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов.

При задержании Саипов был ранен в живот. Впоследствии в его телефоне были обнаружены материалы религиозно-экстремистского характера, указывающие на причастность манхэттенского террориста к «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сам задержанный также не скрывает свою причастность к этой террористической группировке. Также стало известно, что ФБР арестовала второго подозреваемого в этом теракте — Мухаммадзоира Кадирова.

Президент США Дональд Трамп потребовал казнить нью-йоркского террориста, а также заявил о намерении отменить лотерею «Green Card», благодаря которой Сайфулло Саипов смог переселиться в Соединенные Штаты.