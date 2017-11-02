ОДКБ и ОБСЕ продолжат укреплять отношения

Москва, , 14:42 — REGNUM Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) договорились о дальнейшем укреплении отношений. Об этом 2 ноября сообщил журналистам генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров.

Перед этим Хачатуров провел переговоры со своим коллегой, генеральным секретарем европейской организации Томасом Гремингером. Хачатуров подчеркнул, что все страны — участницы Договора заинтересованы в укреплении связей с ОБСЕ.

Томас Гремингер, в свою очередь, выразил надежду на более тесное сотрудничество стран-участниц объединений в сфере противодействия терроризму, организованной преступности, торговле наркотиками, торговле людьми и другим глобальным угрозам.

Переговорам генеральных секретарей организаций предшествовало заседание Постоянного совета ОДКБ, участником которого стал Томас Гремингер. В рамках мероприятия стороны обменялись мнениями о ситуации в зоне ответственности ОДКБ и ОБСЕ, а также обсудили возможные пути наращивания эффективного взаимодействия организаций.

Ранее в пресс-службе ОДКБ отметили, что Гремингер впервые посещает Секретариат ОДКБ.

Напомним, 15 мая 1992 года в Ташкенте был подписан Договор о коллективной безопасности, направленный на укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности на постсоветском пространстве. Подписи под документом поставили главы Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.

Позже к Договору присоединились Азербайджан, Белоруссия и Грузия, однако впоследствии Грузия, Азербайджан и Узбекистан вышли из организации. Таким образом, в настоящее время организация насчитывает шесть членов.

Штаб-квартира ОБСЕ находится столице Австрии Вене. Членами организации являются 57 стран.