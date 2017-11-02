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Ливийская группировка отказалась выдавать брата манчестерского смертника

Политика

Его экстрадиции добивается Соединенное Королевство

Лондон, 2 ноября 2017, 14:40 — REGNUM  Одна из вооруженных группировок Ливии отказалась выдавать брата смертника, устроившего теракт в Манчестере в мае 2017 года, сообщает Reuters.

С таким заявлением выступил 2 ноября официальный представитель Сил сдерживания — группировки, принимающей участие в контртеррористической операции поддерживаемого ООН правительства Ливии.

«Мы не будем экстрадировать Хашема Абеи британским властям», — заявил Ахмад Бен Салим.

С соответствующим запросом 1 ноября к Триполи обратилась британская полиция.

Напомним, 22 мая на крытом стадионе «Манчестер-арена» произошел теракт, совершенный смертником. В результате акта насилия погибло 23 человека. О своей причастности к теракту заявила террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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