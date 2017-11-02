Литва предложит украинский «План Маршалла» странам ЕС

Вильнюс, , 14:35 — REGNUM «План Маршалла» для Украины будет представлен Литвой 6 ноября, сообщает 2 ноября «Европейская правда».

Согласно сообщению, презентация плана финансовой помощи Украине в 2020—2027 годах состоится в Сейме (парламенте) Литвы. «План Маршалла» будет представлен для представителей стран Евросоюза, а также Канады, США и Японии.

Читайте также: «План Маршалла для Украины» — кабала Запада или вызов России?

Литва активно ведет переговоры со странами-членами ЕС о финансовой поддержке Украины, с депутатами Европарламента, членами парламентов стран Евросоюза, различными европейскими партиями и другими. Таким образом, «План Маршалла» должен войти в новый бюджет ЕС на 2020−2027 года.

Читайте также: МВФ не исключает выделения Киеву пятого транша кредита в 2017 году

Напомним, Киев ожидал, что вопрос о «плане Маршалла» для Украины поднимут на саммите «Восточного партнерства» в ноябре, однако члены ЕС этот вопрос решили не затрагивать. По словам европейского комиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана, Украина получает достаточно финансовой помощи как от ЕС, так и от отдельных кредиторов. Так, ЕС обязался предоставить Украине 12,8 млрд евро для проведения реформ.

Читайте ранее в этом сюжете: Венецианская комиссия отозвала закон об антикоррупционных судах на Украине