Поклонская поддержала Кадырова в вопросе захоронения Ленина

Москва, , 14:24 — REGNUM Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская поддержала главу Чечни Рамзана Кадырова о необходимости захоронения тела вождя Октябрьской революции Владимира Ленина.

«Поддерживаю Рамзана Ахматовича и тоже считаю, что смотреть на труп в центре столицы это по меньшей мере не гуманно и не по-человечески», — заявила Поклонская на своей странице в Facebook.

По ее словам, нахождение мертвого человека «в качестве экспоната для массового обозрения» не может принести в сердца людей радость и светлые чувства.

«Если решение о захоронении будет принято, значит наступит новый этап развития нашей Родины с перевернутой страницей прошлого и готовностью идти дальше, помня уроки истории», — добавила она.

Напомним, ранее Наталья Поклонская не раз высказывалась пренебрежительно в адрес основателя советского государства. Так, в ноябре 2016 года в своем ЖЖ бывший прокурор Крыма назвала императора Николая II «самым оболганным государственным деятелем», поставив Гитлера и Ленина в один ряд.

«Парадоксально, но изверги двадцатого столетия (Ленин, Троцкий, Гитлер, Мао Цзэдун), пролившие море человеческой крови, не вызывали такого отторжения, как убиенный со своей Семьей, добрый и милостивый Государь, кардинально улучшивший благосостояние своего народа и причисленный к концу двадцатого столетия к лику Святых», — написала депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер движения «Суть времени», политолог Сергей Кургинян считает, что мавзолей на Красной площади не может мешать развитию России, как не помешал мавзолей Мао Цзэдуна развитию Китая. Политолог подчеркнул, что наличие в мире подобных захоронений никому не мешает развиваться.

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