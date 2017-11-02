Кадыров считает неправильным, когда в самом сердце РФ стоит гроб

Грозный, , 14:21 — REGNUM Захоронение вождя революции Владимира Ленина было бы верным шагом, однако решение по данному вопросу должен принимать президент Российской Федерации Владимир Путин. Об этом написал глава Чечни Рамзан Кадыров в четверг, 2 ноября, на своей странице в Telegram.

«Я лично убежден, что довольно глазеть на труп Ленина, — сообщил Кадыров. — И руководителя революции давно пора похоронить, это и разумно и человечно».

По словам главы республики, над телом Ленина трудится научно-исследовательский институт, круглосуточно дежурит охрана, и неправильно, что в «самом центре России, на Красной площади, стоит гроб с мертвым человеком».

Кадыров считает, что с исторической точки зрения захоронение Ленина — самое верное решение.

«Предать земле нужно как тело Ленина, так и наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата, голова которого по сей день хранится в музее Санкт-Петербурга», — пишет глава Чечни.

21 апреля 2017 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал данные проведенного социологического опроса, согласно которым, 63% граждан Российской Федерации выступают за захоронение тела Владимира Ленина, находящегося в Мавзолее на Красной площади в Москве.

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