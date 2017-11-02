Четверг, 2 Ноября 2017 года
15:08:57 МСК

Тереза Мэй назвала кандидата на должность министра обороны Великобритании

Политика

Уильмсон считается близким человеком к Терезе Мэй, вместе с начальником штаба премьер-министра Гэвином Барвеллом они именуются не иначе как «вожди»

Тереза Мэй назвала кандидата на должность министра обороны Великобритании
Иван Шилов © ИА REGNUM
Тереза Мэй

Лондон, 2 ноября 2017, 14:20 — REGNUM  Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выдвинула кандидатуру парламентского секретаря Казначейства Гавина Уильмсона на пост министра обороны страны, сообщает 2 ноября The Guardian.

41-летний кандидат на должность министра обороны Великобритании избран депутатом от Южного Стаффордшира и является главным парламентским организатором большинства Консервативной партии в Палате общин с 2016 года.

Уильмсон принимал активное участие в переговорах с Демократической юнионистской партией по формированию правительства, так как Консервативная партия на последних выборах получила недостаточное количество мест и вынуждена была формировать коалицию.

Уильмсон считается близким человеком к Терезе Мэй, вместе с начальником штаба премьер-министра Гэвином Барвеллом они именуются не иначе как «вожди».

Напомним, прежний министр обороны Соединенного Королевства Майкл Фэллон подал в отставку, так как посчитал свое поведение в прошлом недостойным занимаемым им должности.

15 лет назад Фэллон домогался до журналистки, которая, впрочем, не посчитала действия бывшего главы оборонного ведомства чем-то недостойным. Политик сделал признание по своей воле, такой поступок был по достоинству оценен премьер-министром страны, принявшим его отставку.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр обороны Великобритании ушел в отставку

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внутренняя политика Великобритании

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить