Пролетели. «Ямал» лишили возможности летать из «Жуковского» в Таджикистан

Душанбе, , 14:06 — REGNUM Авиаперевозчик «Ямал» лишился возможности летать из «Жуковского» в Душанбе и Ходжент решением межведомственной комиссии при Минтрансе России.

Согласно приказу «Росавиации», у авиакомпании отозван допуск к выполнению воздушных международных перевозок пассажиров и грузов. Причиной названо «невыполнение полетов в течение сезона расписания ИАТА, следующего за сезоном, в котором был выдан допуск».

С аналогичной формулировкой у «Ямала» отозван допуск на выполнение рейсов из «Жуковского» в Прагу, Бишкек и Ош.

Напомним, ровно год назад, в начале ноября 2016 года, начался авиационный конфликт Таджикистана и России, когда таджикские авиавласти отказались признавать подмосковный аэропорт «Жуковский» как региональный, настаивая на том, что он должен относиться к московскому авиаузлу и полеты из него должны совершаться по паритетному принципу.

После множества встреч и сложных переговоров, Таджикистан согласился на полеты «Уральских авиалиний» из «Жуковского», а таджикская «Сомон Эйр» возобновит полеты в российские регионы. Что касается «Ямала», то еще в январе 2017 года стороны договорились о том, что российская авиакомпания начнет совершать полеты из «Жуковского» в Душанбе и Ходжент с началом летнего сезона (26 марта), именно это было условием снятия ограничений на полеты таджикского перевозчика «Сомон Эйр».

Однако к началу сезона таджикская сторона предложила вместо столицы летать в города Куляб и Курган-Тюбе. Российскую компанию это не устроило. Таджикистан согласился на два рейса в неделю в Душанбе и Ходжент вместо четырех. Однако и этот вариант не устроил российскую сторону. 3 апреля российские авиационные власти ввели запрет на полеты таджикских авиакомпаний в ряд российских регионов. Спустя месяц Таджикистан согласился на то количество полетов, на котором настаивала Россия.

Однако «Ямал» к полетам так и не приступил, пообещав, что начнет летать в октябре. Руководство компании объяснило это тем, что из-за долгого процесса согласования рейсов не смогла приступить к продаже билетов.