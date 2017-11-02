Четверг, 2 Ноября 2017 года
15:08:50 МСК

Разведка Южной Кореи сообщила о возможной подготовке еще одного пуска КНДР

Политика

На это указывает активность на испытательном объекте

Разведка Южной Кореи сообщила о возможной подготовке еще одного пуска КНДР
Иллюстрация: Wiihot.com
Запуск баллистической ракеты. КНДР

Сеул, 2 ноября 2017, 14:04 — REGNUM  Северная Корея может готовить очередной испытательный пуск баллистической ракеты, согласно информации, поступившей от спецслужб Южной Кореи, сообщает Agence France-Press.

«Существует вероятность, что КНДР произведет пуск ракеты. Об этом свидетельствует активное передвижение техники на исследовательском объекте ракетной программы в Пхеньяне», — заявили в Службе национальной разведки во время закрытого заседания парламента Корейской республики.

Напомним, в июле 2017 года КНДР совершила два пуска межконтинентальных ракет, способных достичь континентальной территории США. Этот шаг северокорейский лидер назвал «подарком» США. За ним последовало еще два пуска, в ходе которых ракеты пролетели над территорией Японии.

Информации о возможном пуске поступает на фоне визита главы Белого дома Дональда Трампа, оскорблениями с которым в прошлом обменивался Ким Чен Ын, по странам Азии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ядерная программа Северной Кореи

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить