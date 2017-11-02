Разведка Южной Кореи сообщила о возможной подготовке еще одного пуска КНДР

Сеул, , 14:04 — REGNUM Северная Корея может готовить очередной испытательный пуск баллистической ракеты, согласно информации, поступившей от спецслужб Южной Кореи, сообщает Agence France-Press.

«Существует вероятность, что КНДР произведет пуск ракеты. Об этом свидетельствует активное передвижение техники на исследовательском объекте ракетной программы в Пхеньяне», — заявили в Службе национальной разведки во время закрытого заседания парламента Корейской республики.

Напомним, в июле 2017 года КНДР совершила два пуска межконтинентальных ракет, способных достичь континентальной территории США. Этот шаг северокорейский лидер назвал «подарком» США. За ним последовало еще два пуска, в ходе которых ракеты пролетели над территорией Японии.

Информации о возможном пуске поступает на фоне визита главы Белого дома Дональда Трампа, оскорблениями с которым в прошлом обменивался Ким Чен Ын, по странам Азии.