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Нагорный Карабах: у Путина уже нет времени повторять ошибки Сталина

Политика

Москве пора обозначить свое присутствие в Степанакерте

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Нагорный Карабах: у Путина уже нет времени повторять ошибки Сталина
Иван Шилов © ИА REGNUM
Иосиф Виссарионович Сталин

Станислав Тарасов, 2 ноября 2017, 14:08 — REGNUM  

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта. По его словам, «если он займется решением этого вопроса, будет намного легче получить результат». Более того, Эрдоган уточнил, что Анкара «выступит с серьезной инициативой», которая «вызовет обеспокоенность не только армянского лобби, но и некоторых сил на Западе».

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Ильхам Алиев, Реджеп Эрдоган, Владимир Путин
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ильхам Алиев, Реджеп Эрдоган, Владимир Путин

Таким образом, сбываются ранее высказанные прогнозы ИА REGNUM о том, что Турция будет пытаться опосредованно выйти на контакт с Арменией. Об этом свидетельствуют участившиеся в турецких СМИ публикации относительно необходимости ратификации турецким парламентом подписанных еще в октябре 2009 года известных Цюрихских протоколов, предусматривающих восстановление дипломатических отношений с Арменией и открытие границ. Как известно, этот процесс был сорван из-за позиции Баку, который настаивал и настаивает на его увязке с решением нагорно-карабахского конфликта. Существуют также заявления турецких политиков о том, что Анкара будто бы получила приглашение подписать таможенное соглашение с ЕАЭС, что невозможно сделать без согласия Еревана.

В принципе, Турция могла бы проявить и самостоятельную инициативу по нормализации отношений с Арменией, но она натыкается на жесткое сопротивление Азербайджана. Поэтому для Анкары самый лучший вариант — это заручиться поддержкой Москвы, которая, по мнению турецких политиков, «могла бы оказать соответствующее давление на Ереван». А чтобы не вызывать негативной реакции со стороны Баку, турецкая стороны может выставить пакет соглашений, в котором содержалась бы и увязка с проблемами урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Другого практического сценария действий Турции на этом направлении пока не просматривается.

Существует еще один момент, реализация которого носит теоретически характер: Азербайджан может захотеть стать членом ЕАЭС, ввиду чего он выдвинет условия по урегулированию конфликта. Это должно создать у Москвы ощущение «геополитической победы» в Закавказье, подобно той, которую в 1920-х годах испытывали большевики, подписывая соглашения и договоры с турецким лидером Мустафой Кемалем. Не случайно Эрдоган говорит, что его инициатива способна «вызвать обеспокоенность не только армянского лобби, но и некоторых сил на Западе». Но при таком развитии событий Москва просто обязана выдвинуть свои требования к Анкаре и Баку в контексте армянского вопроса, чтобы потом, как московские большевики уже в конце 1940-х годов, не заявлять, что турки «переиграли Кремль».

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Перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета. Слева направо Серж Саргсян, Александр Лукашенко, Нурсултан Назарбаев, Владимир Путин, Алмазбек Атамбаев
Перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета. Слева направо Серж Саргсян, Александр Лукашенко, Нурсултан Назарбаев, Владимир Путин, Алмазбек Атамбаев

В экспертных кругах на теоретическом уровне эта тема обсуждается давно. На практике обращает на себя внимание то, что лидеры Азербайджана и Армении проявляют готовность вести переговоры в личном формате, двустороннем. Стала меняться и их лексика при наличии замалчиваний и недоговоренностей. Так, многие армянские, а вслед за ними и азербайджанские СМИ цитируют заявление президента Армении Сержа Саргсяна, сделанное на встрече со слушателями политической школы РПА «Андраник Маргарян», хотя оно не приводится на официальном сайте президента. Поэтому в данном случае мы будем использовать частичку «якобы». Якобы Саргсян заявил следующее:

«В вопросе Карабаха решение будет болезненным. Не может быть решения без взаимных уступок».

В этой связи армянские эксперты задаются вопросом: почему вдруг в Ереване заговорили о компромиссах, особенно после встречи президентов Азербайджана и Армении в Женеве, и о чём они будут говорить на анонсированной самим Саргсяном предстоящей аналогичной встрече? По структуре проблемы компромиссы могут быть только на двух направлениях: статус районов вокруг Нагорного Карабаха и статус самого Нагорного Карабаха. Если это так, то пора подключать к переговорному процессу Степанакерт, чтобы определить баланс сил через новую формулу. При этом Москва должна выставить условие: получить согласие Баку и Еревана на свое присутствие — военное и политическое — в Нагорном Карабахе, выступая в качестве гаранта его безопасности.

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Встреча Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева в Женеве. 16 октября 2017
Встреча Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева в Женеве. 16 октября 2017

На Ближнем Востоке быстро меняется конфигурация и направление конфликтов. Формирующая новая «политическая геометрия» в регионе Россия — Азербайджан — Иран и Россия — Иран — Турция никого не должна вводить в заблуждение. Эти треугольники не свидетельствуют об укреплении позиций Москвы в регионе. В преддверии саммита Евросоюза по «Восточному партнерству», который состоится 24 ноября в Брюсселе, Россию должен посетить Саргсян и министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян. Тем временем, как передает бакинский портал haqqin. az, одновременно с Саргсяном в Москву прибудет министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Глава азербайджанской дипломатии не исключил возможности встречи с Налбандяном в рамках переговоров с сопредседателями МГ ОБСЕ. Может быть, после этого появится какая-то ясность в ситуации.

regnum author Станислав Тарасов
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Нагорно-карабахский конфликт

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