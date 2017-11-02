Песков о санкциях США: Отношение — негативное, эффект — позитивный

Москва, , 13:56 — REGNUM Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков прокомментировал новый пакет антироссийский санкций США. В Кремле к ограничениям относятся негативно, сообщил он журналистам 2 ноября.

Песков отметил, что экстерриториальность законов, подобных принятым американцами, является для России неприемлемым явлением. Отношение Москвы к «подобным санкционным делам» по-прежнему крайне негативное, добавил он.

Вместе с тем для российской экономики есть и позитивный эффект от санкций. Об этом не раз говорил глава государства, напомнил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября Госдепартамент США опубликовал список из 33 российских компаний и шести разведывательных структур, сотрудничество с которыми попало под запрет. Под санкциями в числе прочих оказались «Рособоронэкспорт», «Ростех», «Калашников», ФСБ и Главное управление Генштаба ВС России.

31 октября Министерство финансов США откорректировало текст документа, сделав ограничения в отношении российских нефтяных компаний более широкими. Так, раньше они касались проектов на территории России с участием «Роснефти», «Газпрома», «Газпром нефти», ЛУКОЙЛа или «Сургутнефтегаза», однако в новой редакции закона американским предпринимателям запретили подключаться к проектам российской нефтегазовой промышленности по всему миру.

Это относится к проектам, участие России в которых превышает 33%, и затронет те из них, что будут начаты после 29 января 2018 года. Американским компаниям запрещены поставки, экспорт, прямой и непрямой реэскпорт в российские проекты, а также предоставление технологий для разведки или производства глубоководных, арктических или сланцевых проектов с участием российских инвесторов.

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