В Кремле прокомментировали вопрос о захоронении Ленина

Москва, , 13:57 — REGNUM Тема захоронения тела вождя Октябрьской революции Владимира Ленина не стоит в повестке дня Кремля, заявил 2 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что по вопросу захоронения основателя советского государства «высказываются разные точки зрения».

«Это общественно достаточно резонансная тема, тем не менее, она не является темой повестки дня кремлевской администрации», — подчеркнул Песков.

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Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал идею захоронения тела Ленина, заявив, что решать данный вопрос должен президент России Владимир Путин.

По словам Кадырова, предать земле также необходимо наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата, голова которого находится в музее Санкт-Петербурга.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года «Левада центр» провела опрос, согласно которому 56% респондентов считают роль Владимира Ленина в истории страны положительной. 79% опрошенных высказались против сноса памятников вождю Октябрьской революции.

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