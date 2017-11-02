Польша: Украина — варвар в вопросах исторической памяти

Варшава, , 13:53 — REGNUM Украина не хочет идти на сотрудничество с Польшей в вопросах культуры и истории, заявил депутат сената (верхней палаты парламента) Польши Ян Жарин, сообщает 2 ноября «Европейская правда».

По его словам, между Польшей и Украиной есть «глубокие культурные различия», которые должны быть каким-то образом сведены к единому знаменателю. При этом Жарин сравнил Польшу с Римом, а Украину — с варварами, которые ничего не смыслят в вопросах истории.

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«Украина не хочет принадлежать римской цивилизации. Она ведет себя, как варвар в вопросах исторической памяти», — сказал польский политик.

Он отметил, что, несмотря на политическую близость Польши к Украине, без общих решений в сфере культуры и истории Варшава не будет содействовать Киеву. При этом Жарин возложил ответственность за неспособность договориться на Украину.

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«Решение сейчас — на стороне Украины. В ней есть ключ к тому, хочет ли она быть с Польшей, с польской культурой», — подчеркнул депутат.

Напомним, на Украине героизируют карателей «Украинской повстанческой армии» (УПА) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ответственных за убийство десятков тысяч поляков во время Волынской резни 1943—1944 годов. Польша категорически с этим несогласно и требует, чтобы Украина прекратила героизировать тех, кто устраивал геноцид поляков.

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