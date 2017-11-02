Военнослужащий ОАЭ погиб в Йемене

Абу-Даби, , 13:48 — REGNUM Военнослужащий вооруженных сил Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) был ликвидирован в Йемене, сообщает 2 ноября Anadolu.

Солдат был убит в ходе спецоперации, проводимой коалицией, возглавляемой Саудовской Аравией против хуситов. Подробности инцидента не сообщаются.

За последнюю неделю это уже второй военнослужащий ОАЭ, погибший во время несения службы, так в прошлый четверг 26 октября в Саудовской Аравии, недалеко от границы с Йеменом, был убит другой солдат ОАЭ.

Кроме того, в середине октября погибли два летчика ОАЭ, потерпевшие крушение. Данный инцидент был назван официальными лицами «техническим провалом».

ОАЭ являются вторым по военной силе членом коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией в Йемене, которая ведет борьбу против хуситов и союзных им частей, преданных свергнутому президенту Али Абдалле Салеху.

Эр-Рияд вмешался в гражданскую войну в Йемене в 2015 году, военные действия коалиция ведет, как правило, посредством воздушных налетов, в которых зачастую гибнут мирные граждане.

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