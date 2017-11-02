МИД Литвы осудил еврейский конгресс за поддержку автора книг о Холокосте

Вильнюс, , 13:33 — REGNUM Еврейская община Литвы отмежевается от подозрений, что глава так называемых «лесных братьев» Адольфас Раманаускас-Ванагас мог быть связан с Холокостом, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 2 ноября.

В заявлении общины говорится, что «нет данных, которые подтвердили бы такие утверждения».

«Сейчас еврейской общине Литвы неизвестны достоверные, подтвержденные историческими документами данные, подтверждающие обвинения, брошенные в адрес Раманаускаса-Ванагаса, чтоб якобы он участвовал в Холокосте литовских евреев», — говорится в сообщении.

В необходимости героизации Раманаускаса-Ванагаса публично усомнилась популярная литовская писательница, автор книги о роли литовцев в Холокосте «Наши» Рута Ванагайте, после чего в Литве начался скандал, а все книги Ванагайте было решено изъять из продажи и утилизировать.

Литовские историки уверяют, что Раманаускаса-Ванагаса «за его борьбу за свободу Литвы зверски пытали советские должностные лица», и нет никаких документов, подтверждающих его участие в Холокосте.

«Согласно обнародованным документам, во время пыток Раманаускаса-Ванагаса кастрировали, выкололи глаз, во время пыток он впал в кому. Позже глава партизан по решению советских должностных лиц был расстрелян», — пишут в эти дни все литовские СМИ.

Тем временем еврейская община Литвы объявила, что уважает право издательства Alma littera, которое приняло решение изъять все книги Ванагайте и их утилизировать, «самому осуществлять и развивать бизнес-стратегию», но решение изъять из продажи книги Ванагайте навала «непропорциональным».

"Призывая все стороны воздержаться от поспешных высказываний, вызывающих вражду в обществе, еврейская община Литвы подчеркивает, что дискуссия по сложным вопросам литовско-еврейской истории должна опираться на принципы уважения, открытости, честности», — говорится в заявлении.

Тем временем Европейский еврейский конгресс выпустил своё заявление в поддержку Ванагайте.

«Наверно, трудно себе представить, что в 2017 году по политическим причинам запрещено издательство книг, где выражены позиции, которые не все одобряют. Рута — смелая женщина, чей голос необходим литовцам, которые хотят ознакомиться со своим прошлым, особенно в период Холокоста, и нужно похвалить ее, а не нападать на нее», — говорится в заявлении организации.

Из-за этого заявления еврейского конгресса министерство иностранных дел Литвы выразило «сожаление». По мнению МИД Литвы, нельзя «противопоставлять геноцид евреев и вооруженную борьбу Литвы с советской оккупацией».

«Литва уже много лет работает в сфере изучения Холокоста и просвещения общества на эту тему, консультируясь с международными еврейскими организациями, также с Всемирным еврейским конгрессом и Европейским еврейским конгрессом. Противопоставление геноцида евреев и антисоветского сопротивления Литвы в этом контексте абсолютно неприемлемо и только искажает историю», — говорится в заявлении МИД.

«Остается только сожалеть по поводу такого заявления Европейского еврейского конгресса», — утверждает МИД.

Напомним, что сейм Литвы намерен 2018 год назвать годом Раманаускаса-Ванагаса по случаю 100-летней годовщины со дня его рождения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве разгорелся скандал вокруг писательницы Руты Ванагайте. Формально — за неугодные факты о нацгероях. Скандал начался после того, как Рута Ванагайте объявила, что располагает историческими документами о том, что лидер так называемого литовского послевоенного сопротивления «лесных братьев» Адольфас Раманаускас-Ванагас на самом деле сотрудничал с КГБ СССР, а кроме прочего, «сдал своих же». После этого Ванагайте обвинили в «работе на Кремль», а все её книги, несмотря на то, что они входят в самые продаваемые в Литве, было решено изъять из продажи и утилизировать.

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