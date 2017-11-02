Северокорейские СМИ: Обрушение тоннеля в Пунгери – дезинформация

Пхеньян, , 13:33 — REGNUM Северокорейские СМИ назвали «дезинформацией» сообщения о гибели более 200 человек в результате обрушения одного из тоннелей на полигоне ядерных испытаний в Пунгери, передает Reuters.

Появившиеся в японских СМИ сведения в КНДР назвали «фальсифицированными сообщениям», направленными на очернение страны и ее успехов в области развития ядерной программы.

Напомним, 31 октября японская телекомпания TV Asahi передавала, что в сентябре 2017 года, после шестого ядерного испытания произошла серия обрушений тоннеля подъемного испытательного полигона Пунгери.

Тогда указывалось на то, что полигон стал непригоден к использованию в результате неоднократных подземных испытаний на нем ядерного оружия.

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