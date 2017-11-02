Захарченко допустил изменение содержания Минских соглашений

Донецк, , 13:37 — REGNUM Минские соглашения закрепляют победу ДНР и ЛНР в переговорах с Киевом, и данное обстоятельство подтверждено резолюцией Совбеза ООН. Но в будущем содержание соглашений может измениться, сообщил 2 ноября Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко в ходе пресс-конференции с жителями Донбасса.

«Это не скрижали. Я не исключаю, что Минские соглашения претерпят изменения. И тем более не исключаю той возможности, что после Минска наступит второй этап переговоров», — сказал Захарченко.

Он пояснил, что в настоящее время территории ДНР временно оккупированы Киевом, а в будущем может настать момент, когда будет поставлен вопрос о возврате территорий в состав республики. По его словам, данное обстоятельство может активизировать второй этап переговоров, в ходе которых будут обсуждены принципы общежития Украиной и масса других вопросов.

Напомним, в июле Захарченко допустил, что граница ДНР будет расширяться вплоть до границ Донецкой области, которая находилась в составе Украины до провозглашения Донецком независимости.

Ранее глава ДНР сообщил, что выдвинет свою кандидатуру на выборах главы ДНР в 2018 году в качестве представителя общественного движения «Донецкая Республика».

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