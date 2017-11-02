Аксенов: Подрыв газопроводов и ЛЭП в Крыму — дело рук приезжих из Украины

Симферополь, , 13:29 — REGNUM Повреждения двух газопроводов и линии электропередач в Крыму сделаны руками приезжих из Украины, заявил 2 ноября глава регион Сергей Аксенов.

Он отметил, что «гадости» со стороны соседей будут продолжаться до тех пор, пока Украиной руководит Порошенко и все, кто сегодня находится у власти.

«Гадости нам соседи пытаются сделать регулярно… Я думаю, что 100% это сделано руками приезжих из соседнего государства», — сказал глава Крыма.

Аксенов добавил, что поводов для паники на полуострове нет. По его словам, для защиты интересов Крыма работают Мионобороны РФ, ФСБ и МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 31 октября вблизи города Алушта было обнаружено повреждение газопровода. В это же время произошел сбой в электроснабжении в связи с падением опоры ЛЭП, а позднее был поврежденеще один газопровод.

В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что на газопроводе были обнаружены признаки внешнего повреждения.

2 ноября ГУ ФСБ по Крыму и Севастополю возбудило три уголовных дела по факту подрыва трех объектов рядом с Алуштой.

Напомним, в ноябре 2015 года на территории Херсонской области были подорваны две опоры ЛЭП, которые питали потребителей в Крыму. В результате диверсии на полуострове возник острый энергетический кризис, который был преодолен благодаря строительству энергомоста через Керченский пролив.

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