ОАЭ предоставили безвиз Украине

Абу-Даби, , 13:25 — REGNUM Безвизовый режим начнет действовать между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами, сообщает 2 ноября пресс-служба президента Украины Петра Порошенко.

Согласно сообщению, о предоставлении взаимного безвизового режима договорились Порошенко и премьер-министр ОАЭ шейх Мухаммед бин Рашид Аль Мактум. Отмечается, что в 2016 году ОАЭ посетили более 112 тыс. граждан Украины, поэтому с введением безвиза поток украинских туристов может увеличиться.

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Также между странами был подписан Меморандум о взаимопонимании и соглашение о сотрудничестве в сфере культуры. Данные соглашения позволят сторонам обмениваться информацией о мерах, направленных на защиту и сохранение национального культурного наследия.

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Помимо этого, Украина и ОАЭ подписали договор о сотрудничестве между украинским космическим агентством и космическим агентством ОАЭ. Благодаря этому обе страны смогут совместно проводить исследования космоса.

Напомним, ранее Украина заключила соглашение с Канадой о совместных исследованиях в аэрокосмической сфере.

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