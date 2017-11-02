«Евроинтеграционная афера нанесла колоссальный ущерб экономике Украины»

Киев, , 12:56 — REGNUM «Евроинтеграция» нанесла колоссальный ущерб экономике Украины, утверждает лидер общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук. С таким заявлением политик выступил сегодня, 2 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Медведчук, в частности, отмечает, что что из всех постсоветских стран у Украины худший показатель ВВП на душу населения. Так, по данным директора банковской группы Moody's Investors Service Ярослава Совгиры, в Белоруссии ВВП на душу населения в 3 раза выше, чем в Украине, в Азербайждане ― в 2 раза выше, в Казахстане ― в 4 раза выше, в России ― в 5 раз.

«Экономика Украины стала жертвой еврореформ: резкая смена вектора внешнеэкономической интеграции — с восточного на западный — привела к спаду промышленного производства, обвалу экспорта, оттоку инвестиций, массовому закрытию предприятий, сокращению малого и среднего бизнеса, росту безработицы и, как следствие, снижению уровня жизни украинцев. В 2013 году ВВП Украины на душу населения превышал $4.000. А в 2016-м сократился почти вдвое — до $2.186», — отметил политик.

При этом он сообщил, что аналитики Moody's прогнозируют, что ситуация не улучшится и в следующем году.

«Украина катится в бездну нищеты, выбраться из которой, если не будет изменен экономический курс, не удастся», — уверен Медведчук.

Он также отметил, что на сегодня и большинство граждан Украины убеждены, что страна движется в неправильном направлении.

Так, по данным опроса Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива, в 2016 году 73% населения считали, что ситуация в стране ухудшилась, а 67% граждан выражали уверенность, что события на Украине развиваются в неверном направлении. В то же время исследование социологической службы Центра Разумкова, проведенное в октябре 2017-го, показало, что правительству не доверяют 73,1% граждан, а полностью поддерживают действия Кабинета министров лишь 3,2% населения; Верховной Раде не доверяют 80,7% опрошенных, а полностью поддерживают действия депутатов лишь 2,9% респондентов.

«И экономические показатели, и данные соцопросов со всей очевидностью доказывают: евроинтеграционная афера, которую еврореформаторы называют стратегическим европейским выбором, нанесла колоссальный ущерб экономике Украины и довела до нищеты, страшной, беспросветной нищеты, миллионы украинцев», — заявил Медведчук.