Аятолла Хаменеи: США – враг номер один для Ирана

Тегеран, , 13:04 — REGNUM США являются для Ирана «врагом номер один», и Тегеран никогда не преклонится под давлением Вашингтона по вопросу ядерной сделки, заявил 2 ноября верховный лидер Исламской республики Ирана аятолла Хаменеи, сообщает Reuters.

«Враждебность Америки направлена на иранский народ», — подчеркнул Хаменеи. — Америка является врагом номер один нашей нации».

"Мы никогда не согласимся на их давление по вопросу ядерной сделки», — добавил он.

Напомним, по условия ратификация Совместного всеобъемлющего плана действий со стороны США глава Белого дома должен каждые 90 дней подтверждать соблюдение Тегераном взятых на себя обязательств.

Тем не менее, несмотря на подтверждение выполнений Ираном условий сделки со стороны МАГАТЭ и ЕС, президент США Дональд Трамп отказался подтверждать этот факт, ссылаясь на то, что исламская республика нарушает «дух» соглашения. Администрация бывшего телеведущего также выступает за включение в соглашение новых условий, в частности, касающихся ракетной программы страны.