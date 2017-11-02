Турецкая «Родина» отстаивает стратегическое партнерство с Россией

Анкара, , 13:10 — REGNUM Российско-турецкие отношения перешли в новую фазу, и в дальнейшем будут развиваться в позитивном ключе. При этом Турция продолжит отдаляться от НАТО и будет стремиться сблизить свои интересы с российскими, заявил 2 ноября лидер турецкой партии «Родина» (Vatan) Догу Перинчек.

«Россия — стратегический партнер для Турции, в том числе с точки зрения энергетической безопасности. Экономические отношения между двумя странами восстановились на взаимовыгодной платформе, несмотря на сильное давление со стороны США», — цитирует РИА Новости Перинчека.

Он пояснил, что Россия выстраивает прочные отношения не только с Турцией, но и Ираном, Ираком, и вскоре это произойдет с Сирией. Фундамент этих отношений носит стабильный экономический характер, и он стратегический, а не ситуационный.

Перинчек объяснил, что поддержка России позволила удержать ситуацию, когда еще в недалёком прошлом президент Иракского Курдистана Масуд Барзани попытался создать независимое государство путем референдума. Но данный проект провалился, и ему пришлось уйти со своего поста.

Вступление Турции в НАТО Перинчек считает невозможным, потому что место Турции — в Евразии, там, где Россия, государства Ближнего Востока и Центральной Азии, Индия и Китай объединяются на евразийской платформе.

«В будущем место Турции не в НАТО, этот альянс является для нее угрозой. И Турция начала стучать в двери Шанхайской организации сотрудничества», — сказал Перинчек.

Попытки НАТО помещать процессу на евразийской платформе, по мнению Перинчека, закончатся ничем. Но для этого сторонам нужно стремиться к конструктивным отношениям, и России в том числе.

Отметим, что партия «Родина», возглавляемая социалистом Догу Перинчеком представляет собой движение левого толка, которое в своей деятельности использует идейные основы, выработанные в годы правления первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. Партия имеет антизападную и антиамериканскую направленность и считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. В турецком парламенте представителей партии нет, но несмотря на это, она является крупной политической силой в стране, объединяющей до 160 тысяч сторонников.

Ранее Догу Перинчек заявил, что Турция и Иран с помощью оружия должны остановить Курдистан. Он отметил, что «Курдистан» будет основан как американская и израильская база, а для препятствия референдуму нужно привлечь другие страны в регионе.

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