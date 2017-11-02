Израиль оставил удар по Сирии без комментариев

Тель-Авив, , 12:57 — REGNUM Военное командование Израиля отказалось комментировать сообщения СМИ об авиаударе израильских ВВС по военным объектам в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

«На данный момент мы отказываемся от комментариев», — сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Ранее ряд СМИ сообщил, что самолеты ВВС Израиля нанесли ракетный удар по территории Сирии из воздушного пространства Ливана.

Сирийская система противовоздушной обороны (ПВО), в свою очередь, выпустила ракеты «земля-воздух» по израильским самолетам, которые спешно покинули воздушное пространство страны.

О потерях с какой-либо стороны не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние несколько месяцев Израиль неоднократно обстреливал позиции войск Сирии после обстрелов с сирийской стороны подконтрольных ему территорий.

Читайте также: Обменялись ударами: израильские ВВС были встречены ракетами сирийских ПВО