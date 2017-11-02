Власти Крыма подозревают в диверсии «заперешеечных небратьев»

Симферополь, , 12:54 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов уверен, что к последней диверсии на полуострове — подрыву энергоносителей — причастны граждане Украины. Своё мнение по этому поводу он озвучил журналистам 2 ноября в Ялте, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Я не слышал даже от тех немногих крымчан, которые не поддерживали референдум, что кто-то из них готов на силовые действия. Таких настроений нет в Крыму! Думаю, что это сделано руками приезжих граждан соседнего государства», — отметил глава Крыма.

По его словам, спецслужбы держат ситуацию на контроле, поэтому крымчанам не стоит паниковать.

«Наши соседи нам регулярно пытаются сделать гадости, мы в таком режиме живём уже три года и, думаю, ещё какой-то период будем жить».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября и 1 ноября на ЛЭП и двух газопроводах под Алуштой произошли аварии.

Вечером 31 октября на газораспределительной станции возле посёлка Виноградное было зафиксировано снижение давления газа. Одновременно с этим прекратилась подача электроэнергии в связи с падением опоры ЛЭП. При осмотре места происшествия специалисты обнаружили внешнее повреждение линии газопровода. Кроме того, повреждение газопровода выявили в районе села Запрудное под Алуштой из-за чего более полутора тысяч людей на непродолжительное время остались без отопления.

2 ноября Управление федеральной службы безопасности по Крыму и Севастополю возбудило три уголовных дела по фактам подрыва газопроводов и ЛЭП на полуострове.

Также отметим, в последний час поступают официально неподтверждённые сообщения об ещё одной аварии на ЛЭП возле Ангарского перевала, в результате которой оказалась обесточена часть Симферопольского района.