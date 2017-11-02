Си Цзиньпин написал письмо «товарищу председателю» КНДР Ким Чен Ыну

Пхеньян, , 12:46 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин направил сообщение своему северокорейскому коллеге Ким Чен Ыну письмо, что может свидетельствовать о потеплении отношений между Пекином и Пхеньяном, сообщат Le Figaro.

Содержание сообщение стало 1 ноября достоянием общественно благодаря северокорейским СМИ.

Послание Си Цзиньпиня стало ответом на отравленные ранее Ким Чен Ыном поздравления лидеру КНР по поводу его переизбрания на пост главы КПК. В нем северокорейский лидер направил «свои искренние поздравления» Си Цзиньпиню, а также выразил надежду на развитие взаимных отношений «в интересах народов двух стран».

«Я желаю, чтобы в данной новой ситуации китайская партия приложила все усилия визави (северокорейской) партии для продвижения отношений между двумя партиями и двумя странами на уровень баланса и устойчивой стабильности», — заявил председатель КНР, обращаясь к Ким Чен Ыну как «товарищ председатель».

В последний раз северокорейские СМИ упоминали о переписке между Си Цзиньпинем и Ким Чен Ыном в июле 2016 года. По словам ряда экспертов, этот обмен сообщениями может сигнализировать о наличии стремления к улучшению отношений.