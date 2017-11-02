Порошенко поставил задачу сделать Крым «максимально токсичным» для РФ

Киев, , 12:44 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко поставил задачу «сделать полуостров максимально токсичным» для России, сообщил 2 ноября представитель президента Украины по Крыму Борис Бабин.

Украина намерена и дальше судиться с РФ на в международных судах, приводятся слова украинского чиновника порталом Ukraina.ru.

«Каждая резолюция, каждое решение суда облегчает мировому сообществу введение новых санкций против России», — заявил Бабин, добавив, что в настоящее время Киеву нужно прежде всего «фиксировать невыполнение Россией требований по Меджлису (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и образованию на украинском».

Напомним, ранее СМИ цитировали слова постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко о новых украинских требованиях в резолюции ООН по Крыму, согласно которым российские власти должны обеспечить образовательный процесс в Крыму на украинском и крымско-татарском языках. Также резолюция требует от России отменить запрет организации «Меджлис крымскотатарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).