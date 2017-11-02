В Оренбуржье и Белоруссии пройдут испытания картофеля и пшеницы

Оренбург, , 12:51 — REGNUM В Оренбурге 2 ноября открылся международный форум «Оренбуржье — сердце Евразии». Одной из первых рабочих площадок форума стало заседание совместной рабочей группы по сотрудничеству Оренбургской области с Белоруссией. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре форума, белорусская и оренбургская делегации обсудили наиболее актуальные вопросы, возникающие в процессе реализации Плана мероприятий по развитию сотрудничества между правительством Оренбургской области и правительством Белоруссии на 2018 — 2020 годы.

Стоит отметить, в международном торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве Оренбургской области Белоруссия традиционно занимает одно из важнейших мест. В январе-сентябре 2017 года объём взаимной торговли с белорусскими партнёрами составил 248,4 млн долларов США (рост по сравнению с аналогичным периодом 2016 года в 4,4 раза).

­­"Оренбуржье и Республику Беларусь связывает соглашение о сотрудничестве, план совместных действий. Установлены партнёрские связи десятков предприятий и организаций наших стран. В Оренбургской области зарегистрированы 13 предприятий с участием белорусского капитала», — сказал министр сельского хозяйства Оренбуржья Михаил Маслов и выразил надежду на продолжение успешной совместной работы на благо общих интересов.

В ответном слове сопредседатель совместной рабочей группы по сотрудничеству Белоруссии и Оренбургской области, председатель концерна «Беллегпром», руководитель делегации Николай Ефимчик поблагодарил Оренбуржье за гостеприимство и отметил, что экспорт оренбургских товаров в Белоруссии превалирует над импортом белорусских.

«Поэтому нам есть, над чем работать. Мы в третий раз принимаем участие в форуме, а это значит, что мы заинтересованы в сотрудничестве с оренбургскими коллегами», — сказал белорусский гость.

В сферу интересов участников заседания вошли вопросы развития производственной кооперации; поставок оборудования белорусского производства для оснащения молочно-товарных ферм в Оренбургской области; взаимодействия в области переработки молочной продукции; сотрудничества в сферах пассажирского транспорта и коммунального хозяйства, деревообрабатывающей промышленности.

В ходе совещания стороны выразили готовность продолжить работу по созданию совместного производства для организации на производственной базе АО «Бузулукский механический завод» совместной сборки техники «Полесье» в целях повышения эффективности сотрудничества ОАО «Гомсельмаш», ЗАО СП «Брянсксельмаш» и АО «Бузулукский механический завод»; оказывать содействие АО «Оренбургагроснабтехсервис» и АО «Бузулукский механический завод» в реализации в Оренбургской области техники «Полесье» совместного производства. Кроме того будет рассмотрена возможность заключения дилерского договора между ОАО «Амкодор» — управляющая компания холдинга (Минск) и ООО «Агроцентр» (Оренбург) с целью продвижения техники в Оренбургской области.

Стороны также договорились обеспечить проведение испытаний в Оренбургской области семян картофеля и другой продукции растениеводства белорусской селекции, а также семян озимой пшеницы селекции Оренбургского аграрного госуниверситета, нута, сои и суданской травы (совместно с Поволжским НИИСХ) оренбургской селекции в Белоруссии для возможного использования указанного семенного материала сельскохозяйственными предприятиями Оренбуржья и Белоруссии.

Добавим, что в Оренбургской области 2−3 ноября проходит международный форум «Оренбуржье — сердце Евразии». В его работе принимают участие представители государственных органов России, Армении, Белоруссии, Казахстана и других стран Евразийского экономического союза, влиятельные международные и российские бизнесмены, эксперты, представители авторитетных деловых организаций.

Программа мероприятия затрагивает широкий спектр тем: развитие цифровой экономики, международная кооперация, глобальные экологические вызовы, социальные инвестиции, туризм, женское предпринимательство, формирование необходимых кадров для экономики, комфортная городская среда, развитие молодежного парламентаризма и другие.

Форум «Оренбуржье — сердце Евразии» стал знаковым событием деловой жизни России и евразийского пространства. Так, в 2016 году в мероприятиях форума приняли участие свыше 3 тысяч делегатов из шести стран и 17 субъектов Российской Федерации. В программу входило 31 конгрессное мероприятие, в работе выставки приняли участие 88 экспонентов из 12 стран.