Кадыров: Довольно глазеть на труп Ленина и Хаджи-Мурата

Грозный, , 12:30 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал идею захоронить тело вождя Октябрьской Социалистической революции Владимира Ленина, об этом глава республики написал 2 ноября в своем telegram-канале.

Накануне председатель Совета федерации Валентина Матвиенко не исключила проведения референдума о захоронении тела Ленина. Комментируя это предложение, Кадыров заявил, что решать данный вопрос должен президент России Владимир Путин.

«Но я лично убежден, что довольно глазеть на труп Ленина. И руководителя революции давно пора похоронить, это и разумно и человечно, — считает глава Чечни. — Над телом Ленина трудится целый научно-исследовательский институт. Возле его тела дежурит круглосуточная охрана».

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По его словам, это неправильно, когда в «самом сердце России, на Красной площади, стоит гроб с мертвым человеком».

«Если решение о захоронении тела Ленина будет принято, то оно будет самым верным с исторической точки зрения», — добавил он.

Кроме того, считает Кадыров, решение о захоронении не должно быть выборочным: предать земле также необходимо наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата, голова которого находится в музее Санкт-Петербурга.

Напомним, согласно данным опроса, проведенным «Левада-центром» в апреле 2017 года, 56% граждан страны считают положительной роль Владимира Ленина в истории страны. При этом 79% опрошенных высказались против сноса памятников Ленину.

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По словам лидера движения «Суть времени», политолога Сергея Кургиняна, мавзолей на Красной площади в Москве не мешает и не может мешать нормальному развитию России, как не помешал он развитию Китая. Кроме того, подчеркнул политолог, наличие в мире подобных захоронений никому не мешает развиваться.

«Что такое Мавзолей? Это что, только вот большевики изобрели для своего вождя? А суфийских мавзолеев не было? А в других странах мавзолеев и соответствующих погребений, в том числе и в Европе, нет?», — сказал Кургинян.