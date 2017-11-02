Захарченко: Если к власти в Киеве придут вменяемые люди – война закончится

Донецк, , 12:18 — REGNUM Гражданская война на Украине прекратится после смены власти, заявил 2 ноября глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Захарченко в ходе онлайн-конференции с жителями ДНР и Украины.

По его словам, на Украине взяли власть неонацисты, целью которых — создать «Украину для украинцев». Для этого все неукраинские национальности объявляются национальными меньшинствами, после чего они сознательно дискриминируются. Особенно это относится к гражданам Украины, считающих себя русскими, отметил Захарченко.

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Тем не менее, отметил глава ДНР, проблема не только в неонацистской власти в Киеве, но и в самом украинском обществе, которое, несмотря на очевидные репрессии и угнетение со стороны русофобского режима, продолжает молчать и терпеть.

«Не обижайтесь, но я не вижу признаков сопротивления бесчеловечному режиму со стороны русских граждан Украины», — подчеркнул Захарченко.

Он также напомнил, что именно граждане Украины выбрали в 2014 году русофобскую власть, и призвал всех несогласных с политикой Киева сопротивляться ей.

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«Если нынешний бесчеловечный режим падёт и к руководству Украиной придут вменяемые люди, то мы сможем остановить войну и перейти к переговорам», — добавил глава народной республики.

Напомним, Донецкая и Луганская Народные Республики (ДНР и ЛНР) отделились от Украины в 2014 году в результате референдума. Жители Донбасса не смирились с угнетением русскоязычного населения на Украине и выбрали вооруженное сопротивление слепому подчинению неонацистской власти.

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