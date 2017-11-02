Четверг, 2 Ноября 2017 года
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Ряд законодателей Шотландии высказался в поддержку независимости Каталонии

Политика

Они также призвали ЕС поспособствовать мирному переходу в прошлом автономного региона к независимому государству

Эдинбург, Великобритания, 2 ноября 2017, 12:01 — REGNUM  Группа выступающих за независимость законодателей Шотландии внесла на рассмотрение предложение о международном признании голосования каталонским правительством независимости от Испании, сообщает Reuters.

Согласно веб-странице парламента Шотландии, в предложении указывается призыв «к международному сообществу признать голосование каталонского парламента за независимую республику Каталонию».

Предложение подписал 21 из 63 членов Шотландской национальной партии, возглавляющей правительство Шотландии, а также один из членов Шотландской партии зелёных.

В документе указывается призыв к институтам ЕС оказать поддержку мирному переходу Каталонии к независимому государству.

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Референдум о независимости Каталонии
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