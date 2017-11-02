Ряд законодателей Шотландии высказался в поддержку независимости Каталонии

Эдинбург, Великобритания, , 12:01 — REGNUM Группа выступающих за независимость законодателей Шотландии внесла на рассмотрение предложение о международном признании голосования каталонским правительством независимости от Испании, сообщает Reuters.

Согласно веб-странице парламента Шотландии, в предложении указывается призыв «к международному сообществу признать голосование каталонского парламента за независимую республику Каталонию».

Предложение подписал 21 из 63 членов Шотландской национальной партии, возглавляющей правительство Шотландии, а также один из членов Шотландской партии зелёных.

В документе указывается призыв к институтам ЕС оказать поддержку мирному переходу Каталонии к независимому государству.