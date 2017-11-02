Железняк: Слушания разоблачили антироссийских параноиков в конгрессе США

Москва, , 11:58 — REGNUM Предоставленные Twitter, Facebook и Google ничтожные цифры и так называемые данные о «степени влияния» России на выборы в США через соцсети и рекламу оказались очередной «пустышкой», а само слушание стало саморазоблачением для антироссийских параноиков в конгрессе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Эта политическая «ловля блох» — попытка подогрева антироссийской кампании, основанной на бесконечной фабрикации вымыслов и откровенной лжи, — указал он. — Не было сомнений, что никаких доказательств вмешательства России в президентские выборы в США разбирательство с интернет-компаниями в конгрессе не принесет».

Гибридная война продолжается, отметил парламентарий.

«Россия предоставляла возможность США вернуться в конструктивное русло и начать диалог. К сожалению, пока этот процесс по вине вашингтонских русофобов явно буксует и мы вынуждены предпринимать адекватные ответные шаги по защите наших интересов», — добавил парламентарий.

Напомним, что для расследования так называемого «российского вмешательства» в Конгрессе США состоялись слушания с участием представителей Facebook, Google и Twitter. Ранее данные компании обнародовали данные, в соответствии с которыми обнаружены записи, которые принадлежат неким «российским структурам», однако их принадлежность, как и возможность влияния на выборы в США, не была установлена.

Между тем спецкомитет по разведке палаты представителей конгресса СШАпосле слушаний с участием представителей компаний Facebook, Twitter и Google опубликовал на своем сайте примеры политической рекламы, которую в социальных сетях якобы распространяли российские структуры. Всего выложено 28 публикаций, взятых из Facebook и фотосервиса Instagram. Они затрагивают различные политические и общественные темы.