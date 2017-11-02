Клинцевич: Требованием казни Трамп играет на чувствах американцев

Москва, , 11:50 — REGNUM Заявлением о казни террориста президент США Дональд Трамп играет на чувствах миллионов американцев, пытаясь тем самым набрать политические очки. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Дональд Трамп потребовал казнить уроженца Узбекистана Сайфулло Саипова, обвиняемого в террористическом акте 31 октября.

Разумеется, Трамп учитывает, что в США смертная казнь не рассматривается как нечто исключительное, приговор к высшей мере наказания — обычная практика американских судов, указал Клинцевич.

«Думаю, что исполнителя теракта в Нью-Йорке казнят ‑ и довольно скоро. Это будет своего рода показательное действо», — считает сенатор.

Клинцевич не коснулся мотивов, которыми руководствуется Трамп, требуя казнить нью-йоркского террориста.

«Пожизненное заключение за такое преступление, на мой взгляд, — мера явно недостаточная. Ее психологический эффект на общество будет скорее отрицательным. Думаю, что в России большинство населения, если бы проводились подобные опросы, высказалось за смертную казнь», — сказал сенатор.

Накануне днем в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель, гражданин Узбекистана Сайфулло Саипов, проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов, а затем врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел с пистолетом для пейнтбола на улицу, где его ранили полицейские. Подозреваемый был госпитализирован. Жертвами инцидента стали восемь человек, в том числе пятеро граждан Аргентины, более десяти ранены.