Порошенко в Саудовской Аравии: самые важные договоренности

Киев, , 11:56 — REGNUM Украина и Саудовская Аравия достигли соглашения об активизации двустороннего сотрудничества в политической, инвестиционной, торгово-экономической, энергетической, информационной, сельскохозяйственной и военно-технической сферах.

Соответствующие договора были подписаны в рамках официального визита президента Украины Петра Порошенко в Саудовскую Аравию 1 ноября, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Отмечается, что Порошенко провел встречу с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдулазизом Аль Саудом. Президент Украины поблагодарил монарха «за поддержку инициатив Украины в рамках международных организаций, направленных на защиту ее суверенитета и территориальной целостности».

«По результатам встречи была достигнута договоренность об активизации двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической, энергетической и инвестиционной сферах. Президент Украины выразил надежду, что официальный Эр-Рияд приобщится к международным усилиям, направленным на решение проблем защиты прав и интересов крымско-татарского народа Крыма», — говорится в сообщении.

Согласно источнику, стороны также «скоординировали усилия по обеспечению регионального мира и безопасности и по борьбе с международным терроризмом».

Кроме того, украинская и саудовская стороны также подписали Меморандум между Кабинетом министров Украины и правительством Королевства Саудовская Аравия об инвестиционном сотрудничестве в сфере сельского хозяйства.

«Меморандумом на законодательном уровне определяются конкретные направления двустороннего инвестиционного сотрудничества в сельскохозяйственной отрасли и механизмы поощрения инвестиций в сельское хозяйство путем обмена информацией об инвестиционной среде в этой области, включая аграрную политику, правила и регулирующие нормативные акты по вопросам привлечения инвестиций, налогового регулирования, потенциальных инвесторов с указанием их потребностей, а также наличие инвестиционных компаний, которые намерены проводить деятельность в области сельского хозяйства и действующих программ поддержки инвестиций», — информирует пресс-служба.

В свою очередь, согласно информации пресс-службы Порошенко, король Салман бин Абдулазиз Аль Сауд подчеркнул дружественный характер отношений между двумя государствами.

«Была подтверждена заинтересованность саудовской стороны в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества с Украиной в рамках реализации двусторонних проектов. Он отметил, что визит… открывает новые возможности, как для укрепления личных контактов, так и для усиления межгосударственных отношений и интенсификации контактов между людьми», — отмечается в материале.

Кроме того, в рамках визита Порошенко встретился с Генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Абдулатифом бин Рашидом Аз-Заяни. Во время встречи глава украинского государства представил т.н. «лидера крымско-татарского народа» Мустафу Джемилева и призвал Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива «более активно» защищать права крымских татар в Крыму.

Сообщается, что отдельным предметом переговоров также стали актуальные вопросы текущей политики и ситуации безопасности на Ближнем Востоке, включая тематику Катара, Сирии и Йемена. Собеседники также осудили теракт в Нью-Йорке и подчеркнули необходимость объединения усилий в борьбе с терроризмом, который не имеет границ, во всех его проявлениях и формах.

1 ноября Порошенко провел переговоры и с управляющим директором Открытого инвестиционного фонда Королевства Саудовская Аравия Ясиром бин Османом Ар-Румаяном. Стороны обсудили возможности дальнейшего расширения инвестиционного сотрудничества.

«Мы приветствуем участие саудовского капитала государственной и частной формы в реализации привлекательных взаимовыгодных проектов на территории Украины, в частности в таких сферах как самолетостроение, сельское хозяйство, судостроение, оборонная промышленность, энергетика, туристическо-рекреационная инфраструктура, а также в процессе приватизации в нашей стране», — сказал Порошенко.

Президент пригласил саудовские компании принять участие в приватизации на Украине.

Напомним, 31 октября президент Порошенко прибыл в Саудовскую Аравию с официальным визитом. До этого Саудовская Аравия заключила крупные контракты на разработку в Украине транспортного самолета АН-132D и тактического ракетного комплекса «Гром».