Андрей Турчак стал сенатором от Псковской области

Псков, , 11:48 — REGNUM Бывшего губернатора Псковской области Андрея Турчака сегодня, 2 ноября, наделили полномочиями сенатора от Псковского областного собрания депутатов. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, решение было принято на внеочередной сессии регионального парламента путём тайного голосования.

В бюллетень была внесена единственная кандидатура — Андрея Турчака, который принимал участие в работе этой же сессии Псковского областного собрания как депутат, получивший мандат по списку «Единой России» вместо досрочного сложившего полномочия депутата Николая Бурого. В голосовании приняли участие 36 депутатов из 44, за Турчака голоса отдали 28 депутатов, против проголосовали пятеро, ещё три бюллетеня оказались недействительными.

Перед голосованием в поддержку кандидатуры Турчака высказался спикер Псковского областного собрания, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Котов.

«Человек, который восемь с половиной лет отработал в должности губернатора, как никто другой знает все проблемы региона, знает пути их решения, перспективы развития региона. При его непосредственном участии в нашем регионе продолжают реализовываться крупные, капиталоёмкие проекты», — заявил Котов.

Он отметил, что региону нужна поддержка на федеральном уровне, при этом в случае наделения Турчака полномочиями сенатора она будет двойной — по линии партии «Единая Россия» и в Совете Федерации.

Кандидатуру Андрея Турчака на сессии также поддержали лидер фракции ЛДПР Антон Минаков и временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

Депутат фракции партии «Яблоко» Лев Шлосберг публично заявил, что будет голосовать против кандидатуры Турчака, так как считает «результаты его командировки в Псковскую область провальными».

Сам Андрей Турчак заявил, что уверен в том, что в случае избрания его сенатором «вместе нам удастся придать дополнительный импульс социально-экономическому развитию Псковской области». В заседании регионального парламента также принял участие бывший псковский сенатор Александр Борисов, который поблагодарил депутатов за совместную работу и выразил готовность продолжать сотрудничество с Псковской областью в новом качестве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александр Борисов оставил пост сенатора досрочно 25 октября. Ему прочат пост руководителя Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия».

Напомним, Андрей Турчак уже был сенатором от Псковского областого собрания депутатов в течение полутора лет — с 6 июля 2007 года до своего назначения губернатором Псковской области в феврале 2009 года. После своей досрочной отставки с поста губернатора в октябре 2017 года он получил должность исполняющего обязанности секретаря генерального совета «Единой России». Временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области с 12 октября 2017 года назначен Михаил Ведерников.

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