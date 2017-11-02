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МИД КНР уточнил даты предстоящего визита президента США в Китай

Политика

Первый официальный визит Дональда Трампа в Пекин состоится 8-10 ноября

Пекин, 2 ноября 2017, 11:44 — REGNUM  Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Лу Кан сообщил журналистам, что первый официальный визит действующего президента США Дональда Трампа в Китай состоится с 8 по 10 ноября 2017 года.

По словам китайского дипломата, американский лидер прибудет в Пекин для участия в переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны намерены обсудить ряд международных вопросов, в том числе ситуацию на Корейском полуострове, пишет «Сина синьвэнь».

Как полагают эксперты, Дональд Трамп намерен убедить Си Цзиньпина в необходимости проведения более жесткой политики в отношении Пхеньяна. Со своей стороны, Пекин ранее неоднократно обозначал свою позицию по данному вопросу. Власти КНР настаивают на мирном разрешении конфликта и полном отказе от взаимных угроз и провокаций.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Лу Кан напомнил США важность выполнения обязательств по урегулированию конфликта на Корейском полуострове.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД КНР: США должны выполнять свои обязательства по КНДР

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Китайско-американские отношения

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