Иракский Курдистан предложил Багдаду совместный пограничный контроль

Багдад, , 11:49 — REGNUM Правительство Иракского Курдистана заявило, что сделало предложение Багдаду по совместному контролю на иракско-турецкой границе с участием коалиции, возглавляемой США, сообщает 2 ноября Al Arabia.

Предложение поступило через несколько часов после того, как Ирак обвинил курдов в отсрочке передаче контроля на границе правительству Багдада, пригрозив возобновить военные действия по захвату курдских территорий.

В департаменте курдской автономии по делам пешмерга и обороне подчеркнули, что данное предложение было одним из пяти пунктов документа, переданного иракскому правительству, предполагающему урегулирование конфликта в регионе.

Другие пункты содержат предложения о прекращение огня на всех фронтах, продолжение сотрудничества по борьбе с ИГИЛ (организация. деятельность которой запрещена в РФ), а также совместное развертывание вооруженных сил в спорных районах страны.

Напомним, 25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости региона от Багдада, данное событие вызвало острую реакцию со стороны центрального правительства страны.

В результате вспыхнувших столкновений между пешмерга и шиитским ополчением «Хашд шааби», курды утратили контроль над провинцией Киркук, право на обладание которой оспаривается между Багдадом и Эрбилем.

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