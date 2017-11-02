Кризис с КНДР: В чем основные дилеммы? – The Strategist

Пхеньян, , 11:48 — REGNUM Теперь, когда у КНДР имеются ракеты большой дальности и, по всей видимости, водородная бомба, актуальным является вопрос, что будет дальше: пойдет ли Ким Чен Ын в ближайшем будущем на ядерный удар по тому или иному городу США? Прежде благодаря режиму ядерного сдерживания обладающие таким оружием державы могли избежать катастрофического столкновения или даже конфликта с использованием обычных вооружений. На этом фоне стоит рассмотреть вопрос о том, возможен ли такой сценарий применительно к Корейскому полуострову, пишет Норман Фридман в статье для The Strategist.

Автор отмечает, что северокорейский лидер Ким Чен Ын и его предшественники многим пожертвовали для развития своей ракетно-ядерной программы, несмотря на международное давление. Более того, северокорейские власти заставили и свое население пойти на огромные жертвы, чтобы у страны появились мощные вооруженные силы. Советский опыт, подчеркивает автор, предполагает, что такое напряжение ресурсов неизбежно приводит к краху, что может быть неочевидным для руководства КНДР.

К тому же их планы могут включать в себя определенное возмещение убытков, понесенныхв ходе этого наращивания. Так, дед нынешнего лидера Северной Кореи Ким ИрСен, по всей видимости, считал, что он сможет с помощью завоевания Южной Кореи решить серьезные экономические проблемы, созданные им. Очень велика вероятность того, что он и его преемники считали, что вторжение 1950 года провалилось исключительно из-за вмешательства США. Поэтому вполне возможно, что Пхеньян рассматривает свое ядерное оружие в качестве прикрытия для планируемого нападения на Южную Корею. Есть основания сомневаться в том, что Ким Чен Ын понимает, насколько опасным может оказаться сдерживание, к которому он так стремится.

Во время холодной войны и США, и Советский Союз пришли к пониманию того, что ядерное сдерживание не предотвращает почти ничего, кроме свободного использования ядерного оружия обеими сторонами. У северокорейского лидера было не так много времени, чтобы осмыслить этот опыт. Нельзя сказать наверняка, не является ли вызывающее поведение Ким Чен Ына признаком его самоуверенности. Возможно, северокорейский лидер уверен, что ядерный инструмент сдерживания США, который угрожает населению КНДР, не имеет никакого значения, поскольку сами власти страны не сильно обеспокоены его благосостоянием.

По крайней мере, своим потенциалом Северная Корея должна внушать союзникам США в регионе, особенно Японии и Южной Корее, обеспокоенность в отношении того «зонтика», который защищал их прежде. Поэтому и Токио, и Сеул могут посчитать необходимым пойти на создание собственного инструмента ядерного сдерживания. При этом для скорейшего достижения этой цели у них есть все возможности. Развитие событий по любому из этих сценариев катастрофично, с китайской точки зрения. Вероятность появления ядерного оружия у Токио крайне велика: одной из причин триумфальной победы премьер-министра ЯпонииСиндзоАбэ на недавних выборах стала угроза со стороны КНДР. Пекину также известно, что, будучи корейским националистом, Ким Чен Ын вполне может выдвинуть претензии на исторически корейские владения в Маньчжурии. Пхеньян может также потребовать помощи Китая в сохранении экономики КНДР на плаву. При этом КНР не располагает никакими средствами защиты от ядерных ракет Северной Кореи.

Анализ возможных действий Китая, как правило, показывает развитие событий по двум возможным сценариям, ни один из которых не является привлекательным для китайских властей. Либо в Северной Кореи происходит коллапс, в результате которого на границе с КНР оказывается Южная Корея (предположительно с развернутыми на ее территории американскими войска), либо КНДР сохраняется в качестве нестабильного ядерного государства. Вполне вероятно, что в Пекине считают возможным и третий сценарий: ликвидацию Ким Чен Ына, замену его режима прокитайским, который стабилизирует КНДР и будет готов на мирное сосуществование с Южной Кореей.

Уничтожение Ким Чен Ыном близких советников, имевших связи с Китаем, говорит о том, что лидер КНДР уже подозревает Пекин в попытках своей ликвидации. Также о многом говорит недавнее сообщение в СМИ, согласно которому на границе с КНДР была сконцентрирована крупная военная группировка (номинально развернутая для поддержания стабильности в случае коллапса режима). Не кажется столь невероятным версия, по которой председатель КНР Си Цзиньпин сообщил президенту США Дональду Трампу о том, что КНР стремится избавиться от северокорейского лидера. Возможно даже, что благодаря давлению, оказываемому на КНДР нынешними действиями США, китайцам проще отыскать и уничтожить Ким Чен Ына.

Для США и их союзников самым очевидным вариантом является значительное увеличение инвестиций в противоракетное оружие, которое девальвирует ядерные инвестиции Пхеньяна, хотя и невозможно сказать с определенностью насколько. В частности, уничтожение испытательной ракеты дальнего действия КНДР в полете значительно подорвало бы позиции Ким Чен Ына и обесценило бы его инструмент сдерживания. Также представляется разумным продолжать демонстрацию того, что инструмент ядерного сдерживания Ким Чен Ына не защищает его от неядерного нападения, например, с помощью высокоточного оружия. Нынешний северокорейский лидер и его предшественники потратили значительные средства на постройку туннелей для защиты своих ключевых активов. Он, тем не менее, не может знать наверняка, насколько они неуязвимы.

Кроме того, ресурсы Пхеньяна ограничены. Усилия, предпринятые им для разработки дорогостоящих ракет и ядерного оружия, ограничивают то, что он мог потратить на обычную противовоздушную или противоракетную оборону. Если продемонстрировать то, насколько сильно ограничены ресурсы Ким Чен Ына, становится возможным в значительной степени сдержать его поведение.