Назван преемник уволенного главы Саратовского облизбиркома

Саратов, , 11:35 — REGNUM На внеочередном заседании Саратовской областной думы глава регионального избиркома Павел Точилкин освобожден от обязанностей. В то же время досрочно депутатские полномочия сложил Владимир Писарюк, которому прочат пост председателя избиркома, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Проект постановления о сложении полномочий главы облизбиркома Точилкина подготовлен на основании его письменного заявления. Также в ходе заседания выяснилось, что досрочно сложил полномочия депутата регионального парламента председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Владимир Писарюк (фракция «Единая Россия»). Заявление депутата «по собственному желанию» было рассмотрено. Парламентарии поддержали решение коллеги.

По информации источников, Писарюк может возглавить облизбирком. Косвенно это подтвердил спикер облдумы Иван Кузьмин, который сказал, что предложение по Писарюку в последующем будет направлено в избирком области.

Как сообщало ИА REGNUM, Павел Точилкин написал заявление «по собственному желанию» после резкой критики на заседании ЦИК России, вызванной многочисленными нарушениями на губернаторских выборах и депутатов Саратовской областной думы. При этом глава ЦИК Элла Памфилова констатировала, что результаты выборов в регионе сомнению не подвергаются. Исполняющим обязанности председателя облизбиркома назначен заместитель Точилкина — Юрий Брызгалин. Точилкин руководил облибиркомом 9 лет.

Отметим, Писарюк родился 14 марта 1984 года в селе Хвастовичи Калужской области. В 2007 году окончил ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права» по специальности «Юриспруденция». Квалификация по образованию: юрист. Ученая степень: кандидат юридических наук. Трудовую деятельность начал с 2006 года в ООО «Информационно-консалтинговое агентство «Интеграция» в должности юрисконсульта.

С октября 2007 года по июль 2010 года — специалист, начальник отдела организационной массовой работы управления по воспитательной работе, заместитель начальника, начальник контрольного управления Саратовской госакадемии права. С 2010 по 2012 год работал проректором по организационной работе и связям с общественностью в академии.

В октябре 2012 года избран депутатом Саратовской областной думы пятого созыва от партии власти. С марта 2015 года и по настоящее время занимает должность проректора по инновационному развитию и работе с филиалами ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия».

В сентябре 2017 года избран депутатом Саратовской областной думы шестого созыва. Занял пост председателя комитета по государственному строительству и МСУ.

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